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Seda Ocak'ın 20 yıllık eşi bakın kimmiş! Survivor'da ikiziyle birlikte yarışmıştı! Meğer meslektaşı...

Survivor All Star 2024 sezonu hız kesmeden devam ediyor. Finale doğru kısa bir süre kala yarışmacılar da tek tek elenmeye başladı. Özellikle Seda Ocak'ın yarışmanın son bölümünde yer almaması izleyicileri meraklandırdı. Eski yarışmacı Sema Aydemir'İn ikizi olduğu bilinen Seda Ocak'ın hayatını merak edenler, eşinin kim olduğunu sorguluyor. İşte 2 çocuk annesi Seda Ocak'ın 20 yıllık eşi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2024 09:03 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 09:03
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Seda Ocak’ın 20 yıllık eşi bakın kimmiş! Survivor’da ikiziyle birlikte yarışmıştı! Meğer meslektaşı...

Kıran kırana mücadelenin yaşandığı Survivor'da finale çok az kaldı. Geçtiğimiz gündeler Özgür Tetik adaya veda etmişti. Şimdi ise kimin eleneceği merak edildi.

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Seda Ocak’ın 20 yıllık eşi bakın kimmiş! Survivor’da ikiziyle birlikte yarışmıştı! Meğer meslektaşı...

Programın son bölümünde oyunlarda yer almayan Seda Ocak'ın akıbeti merak edildi.

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Seda Ocak’ın 20 yıllık eşi bakın kimmiş! Survivor’da ikiziyle birlikte yarışmıştı! Meğer meslektaşı...

Sunucu Murat Ceylan, Seda'nın aracın merdiveninden düşerek yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

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Seda Ocak’ın 20 yıllık eşi bakın kimmiş! Survivor’da ikiziyle birlikte yarışmıştı! Meğer meslektaşı...

Öte yandan izleyiciler tarafından yakın takibe alınan Seda'nın hayatı araştırılmaya başladı. İkizi Sema Aydemir ile birlikte yaşayan Survivor Seda'nın eşi de merak edildi.

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Seda Ocak’ın 20 yıllık eşi bakın kimmiş! Survivor’da ikiziyle birlikte yarışmıştı! Meğer meslektaşı...

2003 yılında Seda Ocak ile evlenen Yasin Ocak'ın tıpkı Survivor Seda gibi aktif bir spor yaşamı olduğu biliniyor. Çiftin 30 yıllık evliliklerinden 2 çocukları bulunuyor.