Seda Ocak'ın 20 yıllık eşi bakın kimmiş! Survivor'da ikiziyle birlikte yarışmıştı! Meğer meslektaşı...

Survivor All Star 2024 sezonu hız kesmeden devam ediyor. Finale doğru kısa bir süre kala yarışmacılar da tek tek elenmeye başladı. Özellikle Seda Ocak'ın yarışmanın son bölümünde yer almaması izleyicileri meraklandırdı. Eski yarışmacı Sema Aydemir'İn ikizi olduğu bilinen Seda Ocak'ın hayatını merak edenler, eşinin kim olduğunu sorguluyor. İşte 2 çocuk annesi Seda Ocak'ın 20 yıllık eşi...