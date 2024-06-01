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5 ay önce boşanmıştı! Burak Sergen ile Gizem Şağban dünyaevine girdi! Düğünden ilk kareler...

Oyuncu Burak Sergen 2021 yılında kendisinden 28 yaş küçük Nihan Ünsal ile nikâh masasına oturmuştu. Ancak, üç ay sonra eşinin kendisini aldattığını iddia ederek Nihan Ünsal'dan bu yılın başında boşanmıştı. 63 yaşındaki oyuncu yeniden nikah masasına oturdu. Burak Sergen, kendi tiyatrosunda genel müdür olarak görev alan Gizem Şağban ile dünyaevine girdi. İşte ilk kareler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2024 09:20 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 09:20
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5 ay önce boşanmıştı! Burak Sergen ile Gizem Şağban dünyaevine girdi! Düğünden ilk kareler...

2021 yılında nikâh masasına oturduğu Nihan Ünsal'dan ihanet iddiasıyla beş ay önce boşanan Burak Sergen, 4. kez damat oldu.

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5 ay önce boşanmıştı! Burak Sergen ile Gizem Şağban dünyaevine girdi! Düğünden ilk kareler...

Burak Sergen, kendi tiyatrosunda genel müdür olarak görev alan Gizem Şağban ile bir süredir gözlerden uzak bir aşk yaşıyordu.

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5 ay önce boşanmıştı! Burak Sergen ile Gizem Şağban dünyaevine girdi! Düğünden ilk kareler...

63 yaşındaki karizmatik oyuncu Gizem Şağban ile nikah masasına oturdu.

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5 ay önce boşanmıştı! Burak Sergen ile Gizem Şağban dünyaevine girdi! Düğünden ilk kareler...

4. KEZ DAMAT OLDU!

Ünlü oyuncu, Sarıyer'de bulunan Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşecek düğünle Gizem Hanım ile dünyaevine girdi.

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5 ay önce boşanmıştı! Burak Sergen ile Gizem Şağban dünyaevine girdi! Düğünden ilk kareler...

Eşine duyduğu sevgiyi "Cici bir arkadaşımdı. Şimdi çok sevgili bir karım oldu" diyerek ifade eden başarılı oyuncunun mutluluğu gözlerinden okundu.