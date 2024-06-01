5 ay önce boşanmıştı! Burak Sergen ile Gizem Şağban dünyaevine girdi! Düğünden ilk kareler...

Oyuncu Burak Sergen 2021 yılında kendisinden 28 yaş küçük Nihan Ünsal ile nikâh masasına oturmuştu. Ancak, üç ay sonra eşinin kendisini aldattığını iddia ederek Nihan Ünsal'dan bu yılın başında boşanmıştı. 63 yaşındaki oyuncu yeniden nikah masasına oturdu. Burak Sergen, kendi tiyatrosunda genel müdür olarak görev alan Gizem Şağban ile dünyaevine girdi. İşte ilk kareler...