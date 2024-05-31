FETÖ firarisi vatan haini Enes Kanter'den himmet itirafı: 110 milyon dolar verdim evim arabam yok!
FETÖ'nün evlat edindiği firari vatan haini Enes Kanter, örgüt içinde "ağabey" dediği kişilere Türkiye dahil dünyadaki FETÖ'cülere aktarması için 110 milyon dolar verdiğini itiraf etti. Kanter, terör örgütü üyelere para akıtırken ailesini hiçe saydığını ve kendisinin de eviyle arabasının olmadığını övünerek anlattı.
Daha önce ABD ve Yunan televizyonlarında boy gösterip Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a nefret kusan, Erdoğan'ı Papa'ya şikayet edip yalvaran FETÖ artığı basketbolcu Enes Kanter, dünyadaki FETÖ'cülere seslendiği bir video paylaştı.
Kanter, örgütten 'ağabey' dediği kişilere bugüne kadar 110 milyon dolar verdiğini belirtti.
"110 MİLYON DOLAR VERDİM"
Sözlerine devam eden Kanter, şu anda küçük bir evde kirada yaşadığını söyledi. Kanter, arabası olmadığını belirtti. Enes Kanter, verdiği paranın Türkiye dahil dünyadaki FETÖ'cülere aktarıldığını açıkladı.
"NE EVİM NE DE ARABAM VAR: KİRADA YAŞIYORUM"
Kanter, konuyla ilgili şunları söyledi:
"Uzun zamandır birçok arkadaşımız Enes Kanter banka hesabını niye açıkladı, o kadar parayı niye verdi, 110 milyon dolar nereye gitti diye soruyor. Birçok gittiğim sohbette belki şakayla karışık arkadaşımız zaten Enes'in tuzu kuru, adamın bankada milyonlarca doları sürdüğü milyon dolarlık arabası var diyenlere de hakkımı helal ediyorum. Benim ne evim var ne de arabam. Hala küçük bir evde kirada yaşarım arabam da yoktur. 'O kadar para nereye gitti.?' Bu parayı kontrol eden kişilere güvenim tamamen sonsuz."
AİLESİNİ HİÇE SAYDI
Kanter, örgüte para göndermek için ailesini hiçe saydığını da aktardı. 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde ABD'ye kaçan Hakan Şükür de tüm mal varlığını örgüttekilere kaptırdığını söylemişti.
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