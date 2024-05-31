Emekliye yeni maaş tablosu: Kök maaşa 13.600 TL ayarı çıktı! SSK, Bağ-Kur, EYT’liye temmuzda %36 zam! 10.250, 11.150, 13.400 TL alanlar...

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, Temmuz ayında yapılacak zamları heyecanla bekliyor. Kök aylıklarda en az yüzde 25 artış öngörülüyor. Bu artışın taban aylıklara da yansıtılması gündemde. İkinci bir formül ise yıllık enflasyon hedefinin taban aylıklara yansıtılmasını içeriyor. Merkez Bankası, 2024 yılı enflasyon tahminini yüzde 36 olarak açıkladı. Peki emekliye ne kadar zam gelecek?