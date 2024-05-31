Emekliye yeni maaş tablosu: Kök maaşa 13.600 TL ayarı çıktı! SSK, Bağ-Kur, EYT'liye temmuzda %36 zam! 10.250, 11.150, 13.400 TL alanlar...
Emekliler, Temmuz ayında yapılacak bu artışlarla birlikte maaşlarında ciddi bir iyileştirme bekliyor. Özellikle taban aylıklarda yapılacak düzenlemeler, emeklilerin gelirlerinde önemli bir artış sağlayacak. Tüm bu gelişmeler emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor. Peki emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Emeklinin en düşük maaşı kaç TL olacak?
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2024
06:57 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
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Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, Temmuz ayında yapılacak zamları heyecanla bekliyor. Kök aylıklarda en az yüzde 25 artış öngörülüyor. Bu artışın taban aylıklara da yansıtılması gündemde. İkinci bir formül ise yıllık enflasyon hedefinin taban aylıklara yansıtılmasını içeriyor. Merkez Bankası, 2024 yılı enflasyon tahminini yüzde 36 olarak açıkladı. Peki emekliye ne kadar zam gelecek?
Enflasyon ve Ek İyileştirmeler
Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına, ilk 6 aylık enflasyon oranında artış yapılması planlanıyor.
Buna ek olarak, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmek amacıyla çeşitli ek düzenlemeler de masaya yatırılacak. Ocak ayında 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltilen taban aylıkların yeniden ele alınması bekleniyor.
Taban Aylık İçin İki Formül
Taban aylıkta artış için iki formül öne çıkıyor. İlk formül, taban aylık tutarına ilk 6 aylık enflasyon oranının yansıtılmasını öngörüyor. Bu formül uygulanırsa SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarında gerçekleşen artış taban aylıklara da yansıyacak ve tüm emeklilerin gelirleri aynı oranda artacak.
İlk 6 aylık enflasyonun en az yüzde 25 seviyesinde olacağı tahmin ediliyor. Bu oran taban aylığa da uygulanırsa, en düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya yükselecek.