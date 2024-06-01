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Çanakkale Boğazı'nda alarm! Dev gemi motor arızası yaptı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2024
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Çanakkale Boğazı’nda alarm! Dev gemi motor arızası yaptı

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 225 metre uzunluğundaki 66 bin ton mısır yüklü "Gloria G" isimli yük gemisinde makine arızası yaşandı. Gemi kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde güvenli bölgeye demirletildi.

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