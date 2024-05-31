11 yıl evli kaldılar! Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ın son haline bakın! Gören aynı şeyi söylüyor! Hakan Ural'ın eski eşi meğer...

11 yıl süren evlilikleri boyunca birçok başarıya imza atan Sibel Can ile Hakan Ural'ın, Engincan Ural ve Melisa Ural adlarında iki çocuğu bulunuyor. Kariyerleri ve özel hayatlarıyla sürekli dikkat çeken bu çift, son olarak kızları Melisa Ural'ın paylaşımıyla yeniden gündeme geldi. Kameralardan uzak bir yaşam tercih eden Ural'ın son hali annesine benzetildi. İşte Sibel Can ve Hakan Ural'ın güzeller güzeli kızları...