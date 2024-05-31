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11 yıl evli kaldılar! Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ın son haline bakın! Gören aynı şeyi söylüyor! Hakan Ural'ın eski eşi meğer...

11 yıl süren evlilikleri boyunca birçok başarıya imza atan Sibel Can ile Hakan Ural'ın, Engincan Ural ve Melisa Ural adlarında iki çocuğu bulunuyor. Kariyerleri ve özel hayatlarıyla sürekli dikkat çeken bu çift, son olarak kızları Melisa Ural'ın paylaşımıyla yeniden gündeme geldi. Kameralardan uzak bir yaşam tercih eden Ural'ın son hali annesine benzetildi. İşte Sibel Can ve Hakan Ural'ın güzeller güzeli kızları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2024 09:35 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 09:41
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11 yıl evli kaldılar! Sibel Can’ın kızı Melisa Ural’ın son haline bakın! Gören aynı şeyi söylüyor! Hakan Ural’ın eski eşi meğer...

Sesi ve güzelliğiyle şöhret basamaklarını hızla tırmanan Sibel Can, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde...

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11 yıl evli kaldılar! Sibel Can’ın kızı Melisa Ural’ın son haline bakın! Gören aynı şeyi söylüyor! Hakan Ural’ın eski eşi meğer...

Nükhet Duru'nun Fahrettin Arslan'a yönlendirmesiyle Maksim Gazinosu'nda sahne almaya başlayan ve henüz 17 yaşında assolist olarak dikkatleri üzerine çeken Sibel Can, o dönemin popüler isimlerinden Hakan Ural'a aşık oldu. Genç yaşta nikah masasına oturan ikilinin bu evlilikten Melisa Ural ve Engincan Ural adlarında iki evladı oldu.

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11 yıl evli kaldılar! Sibel Can’ın kızı Melisa Ural’ın son haline bakın! Gören aynı şeyi söylüyor! Hakan Ural’ın eski eşi meğer...

11 yıl aynı yastığa baş koyan Sibel Can ile Hakan Ural, 1999'da evliliklerini sonlandırdı. Boşanma sonrası apayrı yollar çizen ikiliden Sibel Can, 2000 yılında bir kez daha nikah masasına oturdu. Ünlü şarkıcının 10 yıl süren ikinci evliliğinden Emir adını verdiği bir oğlu daha oldu.

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11 yıl evli kaldılar! Sibel Can’ın kızı Melisa Ural’ın son haline bakın! Gören aynı şeyi söylüyor! Hakan Ural’ın eski eşi meğer...

Diğer yandna ünlü şarkıcının Hakan Ural evliliğinden olan kızı Melisa Ural ise son haliyle gündeme geldi. Melisa'yı görenler, "Bu ne güzellik", "Annesinin kopyası" gibi yorumlarda bulundu.

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11 yıl evli kaldılar! Sibel Can’ın kızı Melisa Ural’ın son haline bakın! Gören aynı şeyi söylüyor! Hakan Ural’ın eski eşi meğer...

İşte, Sibel Can olmak üzere ünlü isimlerin merak edilen çocukları...