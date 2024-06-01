01 Haziran 2024, Cumartesi
Sandık Kokusu'nun Karsu'su Özge Özpirinçci'nin minik kızı büyüdü! Mercan annesinin tıpatıp aynısı...
Sandık Kokusu'nda Karsu karakterine hayat veren Özpirinçci, şimdilerde yeni dizisiyle gündeme geliyor. Burak Yamantürk ile geçtiğimiz eylül ayında nikâh masasına oturan Özpirinçci, aralık ayında kızı Mercan'ı kucağına almıştı. Şimdilerde 2 yaşında olan Mercan, annesine benzerliğiyle dikkat çekiyor. İşte Özge Özpirinçci'nin kızının son hali...
Giriş Tarihi: 01.06.2024 11:11 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 11:11
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