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Sandık Kokusu'nun Karsu'su Özge Özpirinçci'nin minik kızı büyüdü! Mercan annesinin tıpatıp aynısı...

Sandık Kokusu'nda Karsu karakterine hayat veren Özpirinçci, şimdilerde yeni dizisiyle gündeme geliyor. Burak Yamantürk ile geçtiğimiz eylül ayında nikâh masasına oturan Özpirinçci, aralık ayında kızı Mercan'ı kucağına almıştı. Şimdilerde 2 yaşında olan Mercan, annesine benzerliğiyle dikkat çekiyor. İşte Özge Özpirinçci'nin kızının son hali...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2024 11:11 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 11:11
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Sandık Kokusu’nun Karsu’su Özge Özpirinçci’nin minik kızı büyüdü! Mercan annesinin tıpatıp aynısı...

Kariyerine ilk adımını "Cesaretin Var mı Aşka" dizisiyle atan ve daha sonra "Melekler Korusun" ile şöhreti yakalayan oyuncu, Özge Özprinçci, bu sefer de sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

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Sandık Kokusu’nun Karsu’su Özge Özpirinçci’nin minik kızı büyüdü! Mercan annesinin tıpatıp aynısı...

"KIVANÇ'TAN DAHA SARIŞINIM"

Uzun yıllardır saçlarını boyatmayan ve doğallığıyla gündem olan Özge Özpirinçci, birkaç ay önce saç rengini açtırmıştı. Ünlü oyuncu, yeni saçlarıyla ilgili esprili bir paylaşım yaptı.

Yakın dostu Kıvanç Tatlıtuğ ile objektif karşısına geçen Özge Özpirinçci, paylaşımına "Kıvanç'tan daha sarışınım" notunu düştü.

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Sandık Kokusu’nun Karsu’su Özge Özpirinçci’nin minik kızı büyüdü! Mercan annesinin tıpatıp aynısı...

"Al Yazmalım", "Tatar Ramazan", "Aşk Yeniden", "Kadın" gibi önemli dizilerde rol alan Özpirinçci, şimdilerde "Sandık Kokusu" dizisinde Karsu karakterini canlandırıyor.

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Sandık Kokusu’nun Karsu’su Özge Özpirinçci’nin minik kızı büyüdü! Mercan annesinin tıpatıp aynısı...

2014 yılında "Tatar Ramazan" dizisinin setinde tanıştığı Burak Yamantürk ile aynı sene içinde nikah masasına oturan oyuncu takipçileri tarafından yakın takibe alındı.

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Sandık Kokusu’nun Karsu’su Özge Özpirinçci’nin minik kızı büyüdü! Mercan annesinin tıpatıp aynısı...

Diğer yandan ünlü çiftin 2 yaşındaki kızları Mercan'ın son hali ise merak konusu oldu.