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İstanbul'a kurbanlık girişleri başladı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 01.06.2024 14:08
Kurban bayramı'a sayılı günler kaldı. Anadolu'dan İstanbul pazarlarına getirilen kurbanlıklar, veteriner kontrolünden geçiriliyor. Hangi kriterler önemli? Detayları, A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.
İstanbul’a kurbanlık girişleri başladı
İstanbul'a kurbanlık girişleri başladı
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