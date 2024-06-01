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AK Parti'de Kızılcahamam kampı başlıyor! Açılış konuşması Başkan Erdoğan'dan! Hangi konular ele alınacak?

Giriş Tarihi: 01.06.2024 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
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AK Parti’de Kızılcahamam kampı başlıyor! Açılış konuşması Başkan Erdoğan’dan! Hangi konular ele alınacak?

AK Parti'nin 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı bugün Başkan Erdoğan'ın katılımı ile başlıyor. Açılış konuşmasını Erdoğan'ın yapacağı toplantıda, ekonomi, enerji, tarım, adalet, güvenlik ve dış politika konuları masada olacak.

AK Parti'nin 31'inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı bugün başlıyor. Kızılcahamam'da gerçekleştirilecek kampın açılış konuşmasını Başkan Erdoğan yapacak. Yerel seçim sonuçları ve parti çalışmalarının değerlendirileceği kampta, Kabine üyeleri sunum yapacak. Ekonomi, enerji, tarım, adalet, güvenlik ve dış politika konuları masada olacak.

31 Mart yerel seçiminin analizi ve Meclis çalışmaları ele alınacak. AK Parti'nin izleyeceği yol haritası belirlenecek.

ERDOĞAN'IN KONUŞMASIYLA BAŞLAYACAK
AK Parti'nin istişare toplantısı hafta sonunda Kızılcahamam'da gerçekleştirilecek. Kamp bugün, Başkan Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak. Genel merkez çalışmalarına ilişkin oturum yapılacak.

Bu oturumda, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Yusuf Ziya Yılmaz, Ali İhsan Yavuz ve Erkan Kandemir, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonuçlarına ilişkin sunum yapacak.

AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Abdullah Güler'in başkanlığındaki oturumda ise grup başkan vekilleri ve grup yönetim kurulu üyeleri, partinin Meclis çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verecek.

KABİNE ÜYELERİ SUNUM YAPACAK
Adalet, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye, Tarım ve Orman, İçişleri, Milli Eğitim Bakanları sunum gerçekleştirecek.

Kamp, genel istişare ve değerlendirmelerin ardından, Başkan Erdoğan'ın 2 Haziran Pazar günü yapacağı kapanış konuşmasıyla sona erecek.

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