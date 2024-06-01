AK Parti’de Kızılcahamam kampı başlıyor! Açılış konuşması Başkan Erdoğan’dan! Hangi konular ele alınacak?

AK Parti'nin 31'inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı bugün başlıyor. Kızılcahamam'da gerçekleştirilecek kampın açılış konuşmasını Başkan Erdoğan yapacak. Yerel seçim sonuçları ve parti çalışmalarının değerlendirileceği kampta, Kabine üyeleri sunum yapacak. Ekonomi, enerji, tarım, adalet, güvenlik ve dış politika konuları masada olacak.

31 Mart yerel seçiminin analizi ve Meclis çalışmaları ele alınacak. AK Parti'nin izleyeceği yol haritası belirlenecek.