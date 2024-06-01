suç kapsamına alınsın!

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Bazıları diyorlar ki..."Hayal tarzın hayat tarzından daha önemlidir." Lacivert laf tabii; şık...Oysa al birini vur ötekine!Önce popüler kültür yoluylamızı ele geçirip baştan kurguladılar.Geriye mahkûmu olduğunuzmız kaldı.İçindeın bir parça kırıntısı kalmış hayat tarzlarımız...Şimdi "Onu da elinizden alacağız" diye kitleleri korkutuyor küreselci merkez...

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Ekonomi alanına odaklanan TV kanallarını izlerken...Herhalde konukların önüne "Lütfen konuşmanızda mutlaka 'sürdürülebilir' bir dünyadan bahsedin" diye bir not kâğıdı konuluyor diye düşünüyorum bazen...Ama gerçek açık:

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AK Partili vekiller artık TV kanallarında biz konuşalım; muhalefetin saldırılarına biz karşı çıkıp cevaplandıralım, demişler.İki açıdan önemli ve anlamlı bir gelişme...Belli ki, uzun süren "Sadece parti sözcüleri konuşsun, belli partililer TV'ye çıksın, vekiller sussun" politikasına ciddi bir itiraz var.Yine belli ki,da bizzat parti ve vekillertarafından 31 Mart sonuçlarından sorumlututuluyor.

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İlkyaz da geçti, yaz geldi.Coşkuyla gelsin isterdim...Aşkla gelsin...Lakin öyle günler yaşıyoruz ki,

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Çok eskiden bir köşeye not etmiştim:

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Mevsimlerinsi...Sınıfsal çatışmanın bir gölgenin altına uzanıp gevşediği vakit...Zaman şimdi, şu an dursa...Nasıl da iyiyiz, güzeliz!

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Ama 2015'te çevremde görüp yaşadıklarıma bakarak şunu yazmışlığım da var: "diye bir mevsim var sanıyordum.Herkese ayrı ve sımsıcak biçimde gülen bir mevsim...Oysa sadece birndan ibaretmiş; sınırları duvarla çevrili birymış meğer yaz!"

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Dün yaseminlerle kaplı bir duvarın önünden hızla geçtim. Pişmanım.