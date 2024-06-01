İbn-i Sina 1000 yıl önce yazmış!1 tutamı hafızayı zırh gibi yapıyor! Asırlık reçete...

Hafıza kaybı, odaklanma güçlüğü, bilgileri hatırlayamama gibi belirtilerle kendini gösteren bu hastalık, günlük yaşamımızı olumsuz etkiliyor. Unutkanlık sorunu, genellikle yaşla birlikte artış gösterse de, gençler arasında da sıkça görülüyor. Ancak, İbn-i Sina'nın yıllar önce yazdığı El-Kanun Fi't-Tıbb kitabında önerdiği bir baharat var. İşte hafızayı çelik gibi güçlendiren baharat...