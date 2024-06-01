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İbn-i Sina 1000 yıl önce yazmış!1 tutamı hafızayı zırh gibi yapıyor! Asırlık reçete...

Hafıza kaybı, odaklanma güçlüğü, bilgileri hatırlayamama gibi belirtilerle kendini gösteren bu hastalık, günlük yaşamımızı olumsuz etkiliyor. Unutkanlık sorunu, genellikle yaşla birlikte artış gösterse de, gençler arasında da sıkça görülüyor. Ancak, İbn-i Sina'nın yıllar önce yazdığı El-Kanun Fi't-Tıbb kitabında önerdiği bir baharat var. İşte hafızayı çelik gibi güçlendiren baharat...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2024 10:08 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 10:08
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İbn-i Sina 1000 yıl önce yazmış!1 tutamı hafızayı zırh gibi yapıyor! Asırlık reçete...

Günümüzde güçlü bir hafıza, pek çok kişinin arzuladığı ve önemsediği bir niteliktir. Bin yıl öncesine dayanan tıp alimi İbn-i Sina'nın El-Kanun Fi't-Tıbb kitabında, baharatların hafızayı güçlendirebileceğine dair önerileri yer alıyor.

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İbn-i Sina 1000 yıl önce yazmış!1 tutamı hafızayı zırh gibi yapıyor! Asırlık reçete...

İbn-i Sina'nın hafıza ve zeka için önerdiği başlıca baharatlar arasında zencefil, hardal ve zerdeçal öne çıkıyor.

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İbn-i Sina 1000 yıl önce yazmış!1 tutamı hafızayı zırh gibi yapıyor! Asırlık reçete...

Özellikle kış aylarında baharatların sağlık üzerindeki etkisinden yararlanmak önemlidir. Zencefil, zerdeçal ve hardal gibi baharatlar, sıkça duyduğumuz ve mutfağımızda bulunan özellikli baharatlar arasında yer alıyor.

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İbn-i Sina 1000 yıl önce yazmış!1 tutamı hafızayı zırh gibi yapıyor! Asırlık reçete...

İşte İbn-i Sina'nın önerdiği 3 beyin baharat:

Zencefil: Sindirimi kolaylaştıran zencefil, aynı zamanda hafızayı güçlendirir. Bulanık görme problemlerine iyi gelir ve sindirim sistemi için faydalıdır.

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İbn-i Sina 1000 yıl önce yazmış!1 tutamı hafızayı zırh gibi yapıyor! Asırlık reçete...

Zerdeçal: Ruh sağlığına katkı sağlayan zerdeçal, nörolojik hastalıklara şifa olabilir. Ayrıca, kusmayı önleyici etkisiyle bilinir.