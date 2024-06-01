İzmir’de 1 kişinin öldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 2 kişinin yaralandığı, Hüseyin Akgün'ün (28) yaşamını yitirdiği silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olaya ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olay, 22 Mayıs günü saat 20.00 sıralarında Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, plakasız otomobille gelen E.K. (30) ve M.D. (27), motosikletle seyir halinde olan Hüseyin Akgün ile H.A.'ya (32) tabancayla ateş etti. Hüseyin Akgün ve H.A. ile o sırada bir büfenin önünde bulunan 10 yaşındaki M.A.Ö. yaralanırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçarken, M.A.Ö. yakınları tarafından Bayraklı Şehir Hastanesi'ne götürülürken, Hüseyin Akgün ile H.A. ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hüseyin Akgün, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.