İzmir'de 1 kişinin öldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı
İzmir Bayraklı'da 2 kişinin yaralandığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde 2 kişinin yaralandığı, Hüseyin Akgün'ün (28) yaşamını yitirdiği silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olaya ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Olay, 22 Mayıs günü saat 20.00 sıralarında Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, plakasız otomobille gelen E.K. (30) ve M.D. (27), motosikletle seyir halinde olan Hüseyin Akgün ile H.A.'ya (32) tabancayla ateş etti. Hüseyin Akgün ve H.A. ile o sırada bir büfenin önünde bulunan 10 yaşındaki M.A.Ö. yaralanırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçarken, M.A.Ö. yakınları tarafından Bayraklı Şehir Hastanesi'ne götürülürken, Hüseyin Akgün ile H.A. ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hüseyin Akgün, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
2 TUTUKLAMA
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis, şüphelilerden E.K.'yı Manisa'nın Salihli ilçesinde saklandığı çiftlik evinde yakalayıp, gözaltına aldı. Polis, daha sonra ise M.D. ve şüphelilere yardım ettiği tespit edilen F.A.A. (45), A.A. (34), E.D. (29), G.A. (47), Y.U. (39), H.B. (54) ve T.G.'yi (29) de yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. ve M.D. tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol, 3 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
OLAY KAMERADA
Öte yandan, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; otomobilden ateş açıldığı ve motosiklettekilerin vurulduğu anlar yer aldı. Ayrıca şüphelilerin olay öncesi, sokakta tabancaları hazırladığı anlar da kameraya yansıdı.
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