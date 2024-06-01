Ünlülerin burçları belli oldu! Haziran'da doğanlar listede! Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Fahriye Evcen'in burcu...

Astrolojiyi yakından takip edenler, ünlülerin hangi burç olduğunu merak ediyor. Burçlar, astrolojinin temel taşlarından biridir ve birçok insanın ilgisini çeken konular arasında yer alır. Astrolojiye göre, bir kişinin doğum anındaki gezegen konumlarına göre belirlenen burcu, kişiliği ve yaşam deneyimlerini etkiler. Peki, hangi ünlü, hangi burç? İşte ünlülerin merak edilen burçları...