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Ünlülerin burçları belli oldu! Haziran'da doğanlar listede! Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Fahriye Evcen'in burcu...

Astrolojiyi yakından takip edenler, ünlülerin hangi burç olduğunu merak ediyor. Burçlar, astrolojinin temel taşlarından biridir ve birçok insanın ilgisini çeken konular arasında yer alır. Astrolojiye göre, bir kişinin doğum anındaki gezegen konumlarına göre belirlenen burcu, kişiliği ve yaşam deneyimlerini etkiler. Peki, hangi ünlü, hangi burç? İşte ünlülerin merak edilen burçları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2024 12:42
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Ünlülerin burçları belli oldu! Haziran’da doğanlar listede! Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Fahriye Evcen’in burcu...

Ünlü isimlerin hangi burç olduğunu biliyor muydunuz? Kim ne zaman, hangi ayda doğmuş gelin bakalım...

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Ünlülerin burçları belli oldu! Haziran’da doğanlar listede! Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Fahriye Evcen’in burcu...

FAHRİYE EVCEN

İkizler: 4 Haziran 1986

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Ünlülerin burçları belli oldu! Haziran’da doğanlar listede! Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Fahriye Evcen’in burcu...

BURAK ÖZÇİVİT

Oğlak: 24 Aralık 1984

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Ünlülerin burçları belli oldu! Haziran’da doğanlar listede! Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Fahriye Evcen’in burcu...

HADİSE

Terazi: 22 Ekim 1985

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Ünlülerin burçları belli oldu! Haziran’da doğanlar listede! Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Fahriye Evcen’in burcu...

SİNEM KOBAL

Aslan: 14 Ağustos 1987