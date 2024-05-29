29 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Türk Sineması'nın 'Mahmut Hoca'sıydı! 93 yıllık ömrüne tam 4 evlilik sığdırdı! Münir Özkul'un kimsenin bilmediği oğlu...

Türk sinemasının efsane oyuncularından Münir Özkul, unutulmaz rolleri ve oyunculuk yeteneği ile izleyicilerin kalbinde taht kurmuştu. Özellikle Hababam Sınıfı serisindeki "Kel Mahmut" karakteriyle hafızalara kazınan Özkul, sinema tarihinde iz bırakan birçok yapımda yer almıştı. Oyunculuk kariyeri boyunca 400'den fazla filmde rol alan Münir Özkul, 93 yıllık yaşamına dört evlilik sığdırmıştı. Bu evliliklerinden tanınmayan iki kızı ve bir oğlu bulunmaktaydı. Münir Özkul'un hayatı hakkında bilinmeyenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2024 12:05 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 12:05
  • 1
  • 80
Türk Sineması’nın ’Mahmut Hoca’sıydı! 93 yıllık ömrüne tam 4 evlilik sığdırdı! Münir Özkul’un kimsenin bilmediği oğlu...

Usta oyuncu Münir Özkul'un vefatı, tüm Türkiye'yi derin bir üzüntüye boğdu. 93 yıllık dolu dolu yaşamına birçok unutulmaz rol ve anı sığdıran Özkul, oyunculuk kariyerinde 400'den fazla filmde rol aldı.

  • 2
  • 80
Türk Sineması’nın ’Mahmut Hoca’sıydı! 93 yıllık ömrüne tam 4 evlilik sığdırdı! Münir Özkul’un kimsenin bilmediği oğlu...

Uzun yıllardır KOAH ve DEMANS hastalığı ile mücadele eden Özkul, 93 yaşında hayata gözlerini yumdu. n bilinen rollerinden biri onunla özdeşleşen Hababam Sınıfı serisindeki tatlı-sert okul müdürü Kel Mahmut tiplemesi oldu. 400'e yakın filmde rol aldı. Adile Naşit'le beraber oynadığı filmlerle Türk sinemasının unutulmaz ikililerinden oldu.

  • 3
  • 80
Türk Sineması’nın ’Mahmut Hoca’sıydı! 93 yıllık ömrüne tam 4 evlilik sığdırdı! Münir Özkul’un kimsenin bilmediği oğlu...

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne ve Edebiyat Fakültesi'nin sanat tarihi bölümüne devam eden Münir Özkul, 1948'de "Aşk Köprüsü" adlı tiyatro oyunuyla profesyonel kariyerine başladı. Aşk Köprüsü oyununun ardından Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Küçük Sahne'ye geçen Münir Özkul, John Steinbeck'ten Fareler ve İnsanlar (1951), John Millington Synge'den Babayiğit, George Axelrod'dan Yaz Bekarı (1954), John Patrick'ten Çayhane (1955) gibi oyunlarda oynadı.Ardından İstanbul Şehir Tiyatroları'nda, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda ve İstanbul'da yer alan Bulvar Tiyatrosu'nda arkadaşlarıyla birlikte oluşturduğu grupla çalıştı.

  • 4
  • 80
Türk Sineması’nın ’Mahmut Hoca’sıydı! 93 yıllık ömrüne tam 4 evlilik sığdırdı! Münir Özkul’un kimsenin bilmediği oğlu...

1970'li yıllardan itibaren özellikle kalabalık kadrolu ve Ertem Eğilmez yapımlı filmlerde rol almaya başlayan Münir Özkul, kendisiyle özdeşleşen Hababam Sınıfı'ndaki "Mahmut Hoca" karakteriyle de tüm Türkiye'de tanınan bir isim oldu. Kariyeri boyunca 200'den fazla filmde rol alan Özkul, Sev Kardeşim filmindeki oyunuyla 1972 Altın Portakal Film Festivali'nde "en iyi erkek oyuncu" ödülünü kazandı. "Bizim Aile" filminde canlandirdigi "Yaşar Usta" rolüyle de 1977 Azerbaycan Film Festivali'nde özel ödül kazandı. "Süt Kardeşler" filminde yönetmen yardımcılığı da yapmıştır.

  • 5
  • 80
Türk Sineması’nın ’Mahmut Hoca’sıydı! 93 yıllık ömrüne tam 4 evlilik sığdırdı! Münir Özkul’un kimsenin bilmediği oğlu...

Özkul'un çocuklarından ikisi ilk eşi Şadan Özkul'dan dünyaya geldi. Bunların isimleri Ferdi ve Hayriye'idi. Münir Özkul'un ikinci eşi de kendisi gibi ünlü bir oyuncuydu. Özkul'un, Suna Selen ile yaşadığı evlilikten de kızı Güner Özkul dünyaya geldi.