29 Mayıs 2024, Çarşamba
Türk Sineması'nın 'Mahmut Hoca'sıydı! 93 yıllık ömrüne tam 4 evlilik sığdırdı! Münir Özkul'un kimsenin bilmediği oğlu...
Türk sinemasının efsane oyuncularından Münir Özkul, unutulmaz rolleri ve oyunculuk yeteneği ile izleyicilerin kalbinde taht kurmuştu. Özellikle Hababam Sınıfı serisindeki "Kel Mahmut" karakteriyle hafızalara kazınan Özkul, sinema tarihinde iz bırakan birçok yapımda yer almıştı. Oyunculuk kariyeri boyunca 400'den fazla filmde rol alan Münir Özkul, 93 yıllık yaşamına dört evlilik sığdırmıştı. Bu evliliklerinden tanınmayan iki kızı ve bir oğlu bulunmaktaydı. Münir Özkul'un hayatı hakkında bilinmeyenler...
Giriş Tarihi: 29.05.2024 12:05 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 12:05
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