2024 LGS’de Yasak Olan Şeyler Neler? LGS’de Öğrenciler Araya Çıkabilecek Mi? Bahçeye Çıkmak Serbest mi ve Ara Kaç Dakika?

2024 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 2 Haziran Pazar günü MEB tarafından düzenlenecek. Yüzbinlerce öğrenci için üniversite hayatına bir basamak olan LGS'de yüksek puan olarak prestijli liselere yerleşmenin hayalini kuruyor. Sınav öncesi bir aksilikle karşılaşmak istemeyen adaylar ise bazı soruların cevaplarını şimdiden araştırıyor. İşte 2024 LGS'ye girmek isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli başlıklar….