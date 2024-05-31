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2024 LGS’de Yasak Olan Şeyler Neler? LGS’de Öğrenciler Araya Çıkabilecek Mi? Bahçeye Çıkmak Serbest mi ve Ara Kaç Dakika?

2024 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 2 Haziran Pazar günü MEB tarafından düzenlenecek. Yüzbinlerce öğrenci için üniversite hayatına bir basamak olan LGS'de yüksek puan olarak prestijli liselere yerleşmenin hayalini kuruyor. Sınav öncesi bir aksilikle karşılaşmak istemeyen adaylar ise bazı soruların cevaplarını şimdiden araştırıyor. İşte 2024 LGS'ye girmek isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli başlıklar….

Giriş Tarihi: 31.05.2024 15:12 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 15:12
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2024 LGS’de Yasak Olan Şeyler Neler? LGS’de Öğrenciler Araya Çıkabilecek Mi? Bahçeye Çıkmak Serbest mi ve Ara Kaç Dakika?

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2 Haziran Pazar günü sınav gerçekleştirecek. Yüz binlerce öğrenci iki oturum halinde sınava girecek. Sınava girmeden önce ise öğrenciler iki oturum arasının kaç dakika olduğunu, arada dışarı çıkıp çıkılmayacağını, sınava getirilmesi yasak olan şeyleri merak edip araştırmaya başladı. İşte öğrenciler tarafından en çok merak edilen sorulara MEB'den cevap…

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2024 LGS’de Yasak Olan Şeyler Neler? LGS’de Öğrenciler Araya Çıkabilecek Mi? Bahçeye Çıkmak Serbest mi ve Ara Kaç Dakika?

LGS SINAVINDA ARA KAÇ DAKİKA?

2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen 2024 LGS iki oturumdan oluşuyor. Sınavın birinci oturumu olan sözel sınavları saat 09:30'da başlayacak. İkinci oturum olan sayısal sınav ise saat 11.30'da başlayacaktır. Saat 10.45'te sona erecek olan 1. oturumun ardından ara verilecek. 45 dakikalık aradan sonra 2. oturum saat 11.30'da başlayacak.

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2024 LGS’de Yasak Olan Şeyler Neler? LGS’de Öğrenciler Araya Çıkabilecek Mi? Bahçeye Çıkmak Serbest mi ve Ara Kaç Dakika?

LGS SINAVINDA OTURUM ARALARINDA DIŞARI ÇIKMAK SERBEST Mİ?

2024 LGS oturumları arasında 45 dakikalık mola yer alıyor. Saat 10.45 ile 11.30 arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler, okul bahçelerine çıkabilecek, ihtiyaçlarını giderebilecek.

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2024 LGS’de Yasak Olan Şeyler Neler? LGS’de Öğrenciler Araya Çıkabilecek Mi? Bahçeye Çıkmak Serbest mi ve Ara Kaç Dakika?

LGS GİRERKEN YANIMIZDA BULUNMASI GEREKENLER NELER?

a. Merkezî Sınav, 02 Haziran 2024 Pazar günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır.

b. Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.

c. Ek süre verilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde;

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2024 LGS’de Yasak Olan Şeyler Neler? LGS’de Öğrenciler Araya Çıkabilecek Mi? Bahçeye Çıkmak Serbest mi ve Ara Kaç Dakika?

i. Yabancı Dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

ii. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

iii. Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 65 dakika olarak uygulanacaktır.