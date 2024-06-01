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Kurban Bayramı’na 2 hafta kala turizm merkezleri hareketlendi! En fazla nereye rağbet var?

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 01.06.2024 13:26
Kurban Bayramı'na 2 hafta kala turizm merkezlerinde hareketlilik başladı. Detayları Aydın Kuşadası'nda bulunan A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan Kuşadası Otelciler Derneği Başkanı Tacettin Özden anlattı.
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