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Dilan Çiçek Deniz'in yeni sevgilisi bakın kimin oğluymuş! Babası da çok ünlü! Mert Yazıcıoğlu'ndan sonra...

Tatlı Küçük Yalancılar, Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Çukur, Alev Alev ve Kusursuz Kiracı gibi birçok projede yer alan Dilan Çiçek Deniz, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Güzel oyuncu son olarak, Afra Saraçoğlu'ndan ayrılan Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşıyordu. 28 yaşındaki ünlü isim şimdi ise başka biriyle kameralara yakalandı. İşte Dilan Çiçek Deniz'in yeni aşkı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2024 10:41 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 10:41
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Dilan Çiçek Deniz’in yeni sevgilisi bakın kimin oğluymuş! Babası da çok ünlü! Mert Yazıcıoğlu’ndan sonra...

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yeni aşkıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile yollarını ayıran oyuncu ile Afra Saraçoğlu'ndan ayrılan Mert Yazıcıoğlu'yla birlikteydi. Ancak bu ilişki kısa sürede bitmişti.

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Dilan Çiçek Deniz’in yeni sevgilisi bakın kimin oğluymuş! Babası da çok ünlü! Mert Yazıcıoğlu’ndan sonra...

Yazıcıoğlu, Dilan Çiçek Deniz'le biten ilişkisi hakkında, "Bunlar her insan arasında olabilen normal şeyler. Hiç bulandırmaya gerek yok. Anlaşamadığımızı fark ettik ve saygı çerçevesinde ayrılık kararı aldık" demişti.

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Dilan Çiçek Deniz’in yeni sevgilisi bakın kimin oğluymuş! Babası da çok ünlü! Mert Yazıcıoğlu’ndan sonra...

Mert Yazıcıoğlu ile kısa süreli birliktelik yaşayan Deniz aradığı aşkı Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin'de buldu.

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Dilan Çiçek Deniz’in yeni sevgilisi bakın kimin oğluymuş! Babası da çok ünlü! Mert Yazıcıoğlu’ndan sonra...

Dilan Çiçek Deniz Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile yeni bir aşka yelken açtı. Rafael Cemo Çetin ile birlikte olduğu iddia edilen Dilan Çiçek Deniz'den ilk aşk görüntüsü geldi.

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Dilan Çiçek Deniz’in yeni sevgilisi bakın kimin oğluymuş! Babası da çok ünlü! Mert Yazıcıoğlu’ndan sonra...

İki aydır birlikte olduğu söylenen Çetin ve Deniz çifti ilk defa İstanbul Havaalanında kameralara birlikte yakalandı.