Dilan Çiçek Deniz'in yeni sevgilisi bakın kimin oğluymuş! Babası da çok ünlü! Mert Yazıcıoğlu'ndan sonra...

Tatlı Küçük Yalancılar, Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Çukur, Alev Alev ve Kusursuz Kiracı gibi birçok projede yer alan Dilan Çiçek Deniz, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Güzel oyuncu son olarak, Afra Saraçoğlu'ndan ayrılan Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşıyordu. 28 yaşındaki ünlü isim şimdi ise başka biriyle kameralara yakalandı. İşte Dilan Çiçek Deniz'in yeni aşkı...