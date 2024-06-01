Elbette, AK Parti kamplarının kendine özgü bir formatı var. Gelenekselleşmiş oturum biçimleri tabii ki faydalı oluyordur. Ama bugünkü şartlarda standart uygulama yeterli midir? Emin olamadım....tarihlerini kapsayan geniş kapsamlı değerlendirme dizisinin ilk günü yerleşme ve hazırlık bölümü.. Tabii ki merakla beklenen kısmı,'ın kamuoyuna açık hitabı...... Genel Başkanvekilimoderatörlüğünde Yerel YönetimlerBaşkanı, Seçimİşleri Başkanı, TeşkilatBaşkanı... AK PartiTBMM Grubu Başkanımoderasyonunda grup başkanvekillerive grup yönetim kurulu üyeleri.... Milli EğitimBakanı...Genel Başkanvekiliyönetiminde; Maliye Bakanı, Enerji Bakanı, Tarım Bakanı...... Siyasi ve Hukukiİşler BaşkanımoderatörlüğündeAdalet Bakanıİçişleri Bakanı, DışişleriBakanıVe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, özel vurgularını içeren kapanış konuşması...

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...Kuşkusuz önceki oturumlardaki parti ve meclis faaliyetleri anlatımının, bakanların güncel bilgi paylaşımlarının milletvekilleri ile partinin yetkili kurulundaki isimler bakımından gerekli olduğu açık....AK Parti'ye gönül verenler bakımından...Genel Merkez ve bakan oturumlarında,bölümü de olacak. Ekonomiden dış politikaya kadar seçime etki eden faktörler bu sırada ele alınacak.Oysa bu tarz tespitlerin vekillere yansıtılması zaten olması gereken. Halbuki beklenen kısım, 1 saat 45 dakikaya sığdırılan,mana ve ehemmiyetinde! Yerleşik hükümet politikalarının tabana yayılmasından ziyade, tabandaki siyasetin Ankara'ya tesiri bu sıralar mutlak zorunluluk. Yani... Uygulamaların tabandaki karşılığı, artı ve eksileri, seçmenin sabır katsayısı, ince ayar gerektiren yönler, geleceğe yön verecek başlıklar olarak ekstra değerli.arzulanan bu süreçte, malûmuilânla yetinmek AK Partilileri kesmez!......AK Parti'nin kurumsal kimliğine ve birikimine güvenenlerin, umudu yine de boşa çıkmayacaktır.... 2017'deki referandumdan bu yana İstanbul ve Ankara'da birinci olamayan AK Parti'nin, sadece konjonktürel gerekçelerle yetinmeyip, yeni bir hikâye yazma azim ve kararlılığı ile bu kampı tamamlaması kaydıyla...