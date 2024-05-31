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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü! Gündem Avrupa Birliği

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2024
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü! Gündem Avrupa Birliği

Başkan Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Macaristan’a Avrupa Birliği dönem başkanlığında başarılar dilerken Türkiye’nin Avrupa Birliği katılım sürecinin canlandırılmasında Macaristan’ın desteğinin önemli olduğunu ifade etti.

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