ABD’li teknoloji şirketleri İsrail’in katliamına ortak oluyor! Instagram, WhatsApp, YouTube, Google, Microsoft hepsi destek...

TIME DERGİSİ: GOOGLE BİLGİ VERİYOR, İSRAİL ÖLDÜRÜYOR

İsrail hükümeti ile Google arasındaki işbirliği çok geniş. Time dergisi nisan ayında bir belge ile bu kirli işbirliğini ortaya çıkarmıştı. İşgalci İsrail ordusu, Google'ın sağladığı servisler aracılığıyla kendilerine verilen bilgilere dayanarak harekete geçiyor.

Habere göre sistem, bombardıman sırasında sivil kayıplardan kaçınmak ya da sadece hedefin çevresini doğru bir şekilde bombalamak için en iyi şekilde eğitilmediğinden genellikle kayıp sayısında artışa yol açıyor.