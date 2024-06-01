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Fenerbahçe'den Mourinho sonrası 2 bomba transfer! Seçimlerden önce açıklanacak

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de sezonu 2. tamamlayan ve İsmail Kartal ile yollarını ayırarak dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile anlaşan Fenerbahçe, transferde de büyük bir operasyona başladı. Sarı-lacivertlilerde yapılacak seçim öncesi 2 yıldız isimle anlaşma açıklanacağı öğrenildi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2024 12:40
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Fenerbahçe’den Mourinho sonrası 2 bomba transfer! Seçimlerden önce açıklanacak

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. 9 Haziran tarihinde 3 yıllık yeni başkanını seçecek olan sarı lacivertlilerde transfer harekatı şimdiden başladı.

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Fenerbahçe’den Mourinho sonrası 2 bomba transfer! Seçimlerden önce açıklanacak

İlk olarak teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran Kanarya, yerini dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile doldurdu.

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Fenerbahçe’den Mourinho sonrası 2 bomba transfer! Seçimlerden önce açıklanacak

YILDIRIM ETKİSİ!
Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım, kararını açıkladığı basın toplantısında 3 yıllık dönemde çalışacağı teknik adamın Jose Mourinho olduğunu duyurmuştu.

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Fenerbahçe’den Mourinho sonrası 2 bomba transfer! Seçimlerden önce açıklanacak

Yıldırım, Ali Koç'un ekibinin de Portekizli teknik adam ile görüştüğünü belirtip "İmzaları şimdiden atın. Gerekirse yarı parasını ben öderim" teklifini yapmıştı.

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Fenerbahçe’den Mourinho sonrası 2 bomba transfer! Seçimlerden önce açıklanacak

Sonrasında Ali Koç bu teklifin kendisine sorulması üzerine, "Siz Mourinho'nun maliyetinin ne kadar olduğunu biliyor musunuz?" yanıtını vermiş ve kafaları karıştırmıştı.