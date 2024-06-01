01 Haziran 2024, Cumartesi
Fenerbahçe'den Mourinho sonrası 2 bomba transfer! Seçimlerden önce açıklanacak
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de sezonu 2. tamamlayan ve İsmail Kartal ile yollarını ayırarak dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile anlaşan Fenerbahçe, transferde de büyük bir operasyona başladı. Sarı-lacivertlilerde yapılacak seçim öncesi 2 yıldız isimle anlaşma açıklanacağı öğrenildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 01.06.2024 12:40
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