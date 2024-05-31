31 Mayıs 2024, Cuma
Sınavdan önce okunacak dualar ARAPÇA-Türkçe | LGS'de başarılı olmak için hangi dualar okunur?
Bu yıl 2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek Liseye Geçiş Sınavı (LGS) için geri sayım başladı. 8. sınıf öğrencilerinin gireceği bu önemli sınav öncesinde hem öğrenciler hem de veliler heyecanla hazırlıklarını sürdürüyor. Sınav öncesi okunabilecek dualar ise yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sınavda başarıya ulaşmak isteyenler için okunacak dualar, Arapça ve Türkçe olarak paylaşılıyor. İşte LGS sınavı için okunabilecek dualar ve detayları...
Giriş Tarihi: 31.05.2024 11:42
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