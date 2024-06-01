01 Haziran 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Forex vurguncusu Yavuz Usta cambazlık peşinde! İlçe ilçe rüşvet vererek haberlerine erişim engeli aldırdı

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen 'Sibergöz-17' operasyonunda 'kaldıraçlı forex' yalanıyla yüzlerce kişiyi dolandıran ve yakalanan kripto para firması sahibi Yavuz Usta il il, ilçe ilçe, mahkeme mahkeme gezerek hakkındaki 94 habere erişim engeli kararı aldırdı. Mahkemede vekili tarafından kullanılan skandal ifadelerle "Şerefli, saygın bir iş insanı" olarak tanıtılan Usta için Avanos Sulh Ceza Hakimliği tarafından garabet bir karar verildi. Öte yandan yüzlerce insanı dolandıran Usta'nın sosyal medya platformları ve arama tomarlarından fotoğraflarına erişilemiyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2024 13:26 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 13:27
  • 1
  • 23
Forex vurguncusu Yavuz Usta cambazlık peşinde! İlçe ilçe rüşvet vererek haberlerine erişim engeli aldırdı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, forex dolandırıcılığı ile ilgili yürüttükleri çalışmalar kapsamında; şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip başlatmıştı.

  • 2
  • 23
Forex vurguncusu Yavuz Usta cambazlık peşinde! İlçe ilçe rüşvet vererek haberlerine erişim engeli aldırdı

5 AY SÜREN OPERASYON!

Yaklaşık 5 ay süren takip neticesinde 30 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik İstanbul merkez olmak üzere, Kocaeli, Siirt, Erzincan, Muğla, Ankara, Nevşehir, Çanakkale ve Antalya'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 30 şüpheliden 25'i yakalandı.

  • 3
  • 23
Forex vurguncusu Yavuz Usta cambazlık peşinde! İlçe ilçe rüşvet vererek haberlerine erişim engeli aldırdı

ÇOK MİKTARDA PARA VE DİJİTAL DÖKÜMAN ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda; paravan şirketlere ait çok sayıda doküman ve dijital materyal, 319 bin 445 lira, 22 bin 400 dolar ve 380 Euro nakit ele geçirildi.

  • 4
  • 23
Forex vurguncusu Yavuz Usta cambazlık peşinde! İlçe ilçe rüşvet vererek haberlerine erişim engeli aldırdı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında kripto para firmasının sahibi Yavuz Usta'nın da bulunduğu 11 şüpheli tutuklanmıştı.
  • 5
  • 23
Forex vurguncusu Yavuz Usta cambazlık peşinde! İlçe ilçe rüşvet vererek haberlerine erişim engeli aldırdı

HULL CİTY'E SPONSOR OLACAKLARDI

Öte yandan şüpheliler ile ilgili yürütülen soruşturmaya dair yeni bilgiler ortaya çıkmıştı. Buna göre; şüpheliler forex için paravan şirketler kurdu, bu firmaların televizyon ve sosyal medyada reklamları yapılmıştı. Yavuz Usta'ya ait olduğu tespit edilen forex firmasının güven kazanmak için sürekli reklamı yapıldı. Öyle ki firmanın reklamlarını ekonomi yorumcusu olarak tanınan Ece Pulaş üstlenmişti.