01 Haziran 2024, Cumartesi
Forex vurguncusu Yavuz Usta cambazlık peşinde! İlçe ilçe rüşvet vererek haberlerine erişim engeli aldırdı
İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen 'Sibergöz-17' operasyonunda 'kaldıraçlı forex' yalanıyla yüzlerce kişiyi dolandıran ve yakalanan kripto para firması sahibi Yavuz Usta il il, ilçe ilçe, mahkeme mahkeme gezerek hakkındaki 94 habere erişim engeli kararı aldırdı. Mahkemede vekili tarafından kullanılan skandal ifadelerle "Şerefli, saygın bir iş insanı" olarak tanıtılan Usta için Avanos Sulh Ceza Hakimliği tarafından garabet bir karar verildi. Öte yandan yüzlerce insanı dolandıran Usta'nın sosyal medya platformları ve arama tomarlarından fotoğraflarına erişilemiyor.
Giriş Tarihi: 01.06.2024 13:26 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 13:27
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