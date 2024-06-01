Forex vurguncusu Yavuz Usta cambazlık peşinde! İlçe ilçe rüşvet vererek haberlerine erişim engeli aldırdı

HULL CİTY'E SPONSOR OLACAKLARDI



Öte yandan şüpheliler ile ilgili yürütülen soruşturmaya dair yeni bilgiler ortaya çıkmıştı. Buna göre; şüpheliler forex için paravan şirketler kurdu, bu firmaların televizyon ve sosyal medyada reklamları yapılmıştı. Yavuz Usta'ya ait olduğu tespit edilen forex firmasının güven kazanmak için sürekli reklamı yapıldı. Öyle ki firmanın reklamlarını ekonomi yorumcusu olarak tanınan Ece Pulaş üstlenmişti.