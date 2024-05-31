Azra Kohen kimdir, kaç yaşında? Skandal Filistin açıklaması yapan Azra Kohen'in kitapları neler?
Ünlü Türk yazar Azra Kohen, sosyal medya üzerinden yaptığı son açıklamalarla kamuoyunda geniş çapta tartışmalara neden oldu. Filistin'in Refah şehrinde İsrail saldırıları sonucu yaşamını yitiren sivillere dair bir takipçisinin sorusuna verdiği yanıt, toplumun her kesiminden tepki topladı.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2024
09:41
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları dünya genelinden kınama sesleri yükseliyor. Son saldırıda çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 36 binin üzerinde Filistinli hayatını kaybetti. Ancak, tepkiler arasında dikkat çeken bir tartışma da yaşandı. Sözde yazar Azra Kohen, sosyal medyada bir takipçisinin saldırılarla ilgili sorduğu soruya verdiği cevapla gündeme geldi. Kohen, Filistinlilerin çocuklarını bilerek bombalanacak yerlere götürdüğünü öne sürerek,
"Yavrusunu korumayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor" dedi. Peki Azra Kohen kimdir, kaç yaşında?
Refah Şehri Saldırı Altında
İsrail'in Refah şehrinde düzenlediği saldırılarda 46 sivilin hayatını kaybettiği bilgisi gündeme bomba gibi düştü. Uluslararası Adalet Divanı'nın
"saldırıları durdurma" kararına rağmen gerçekleştirilen bu saldırılar, tüm dünyada infiale neden oldu.
Azra Kohen'den Tartışma Yaratan Sözler
Yazar Azra Kohen, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Filistinlilerin çocuklarını bilinçli olarak bomba atılacak yerlere götürdüklerini iddia etti. Kohen'in
"Yavrusunu korumayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor" şeklindeki sözleri, büyük bir yankı uyandırdı.
Geçmişte de Benzer İfadeler
Kohen, geçmişte de benzer şekilde Filistinlilere yönelik tartışma yaratan açıklamalarda bulunmuştu. Yazarın,
"Kendi çıplak ellerimle yok olmalarına yardım edecek kadar..." şeklindeki ifadeleri, kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu.
Azra Kohen Kimdir?
1979 yılında İzmir'de doğan Azra Kohen, gerçek ismiyle Azra Sarızeybek, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu.