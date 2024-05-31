Azra Kohen kimdir, kaç yaşında? Skandal Filistin açıklaması yapan Azra Kohen’in kitapları neler?

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları dünya genelinden kınama sesleri yükseliyor. Son saldırıda çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 36 binin üzerinde Filistinli hayatını kaybetti. Ancak, tepkiler arasında dikkat çeken bir tartışma da yaşandı. Sözde yazar Azra Kohen, sosyal medyada bir takipçisinin saldırılarla ilgili sorduğu soruya verdiği cevapla gündeme geldi. Kohen, Filistinlilerin çocuklarını bilerek bombalanacak yerlere götürdüğünü öne sürerek, "Yavrusunu korumayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor" dedi. Peki Azra Kohen kimdir, kaç yaşında?