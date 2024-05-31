A-B-C-D-E ehliyet sahipleri için o tarih son: Yapmayan %333 kat fazla ödeyecek

Türkiye'de, yeni tip ehliyete geçiş sürecinin son tarihi yaklaşıyor. Mevcut ehliyetini yenilemeyen 7 milyon eski tip sürücü belgesi sahibi için 31 Aralık 2024 kritik bir noktayı işaret ediyor. Bu geçiş için 15 lira ödenmesi gerekiyor ancak süre sonunda başvuruda bulunmayanlar için maliyet ciddi şekilde artıyor. Yıl sonuna kadar yeni tip ehliyet için adım atmayan sürücüler, ehliyetlerini yenilemek için 5 bin liranın üzerinde ek ödeme yapmak zorunda kalacaklar. Bu durum, sürücülerin yeni tip ehliyet geçiş sürecini zamanında tamamlamalarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguluyor.