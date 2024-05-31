31 Mayıs 2024, Cuma
A-B-C-D-E ehliyet sahipleri için o tarih son: Yapmayan %333 kat fazla ödeyecek
Türkiye genelinde milyonlarca sürücüyü ilgilendiren yeni tip sürücü belgesine geçiş süreci hızla devam ediyor. Yetkililer, eski tip ehliyetlerin yenilenmesi gerektiğini ve sürenin 31 Aralık 2024'te sona ereceğini hatırlatıyor. Yeni tip ehliyete geçmeyenler için maliyetin büyük ölçüde artacağı uyarısı yapılıyor.
Giriş Tarihi: 31.05.2024 10:24 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 10:28
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