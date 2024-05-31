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A-B-C-D-E ehliyet sahipleri için o tarih son: Yapmayan %333 kat fazla ödeyecek

Türkiye genelinde milyonlarca sürücüyü ilgilendiren yeni tip sürücü belgesine geçiş süreci hızla devam ediyor. Yetkililer, eski tip ehliyetlerin yenilenmesi gerektiğini ve sürenin 31 Aralık 2024'te sona ereceğini hatırlatıyor. Yeni tip ehliyete geçmeyenler için maliyetin büyük ölçüde artacağı uyarısı yapılıyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2024 10:24 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 10:28
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A-B-C-D-E ehliyet sahipleri için o tarih son: Yapmayan %333 kat fazla ödeyecek

Türkiye'de, yeni tip ehliyete geçiş sürecinin son tarihi yaklaşıyor. Mevcut ehliyetini yenilemeyen 7 milyon eski tip sürücü belgesi sahibi için 31 Aralık 2024 kritik bir noktayı işaret ediyor. Bu geçiş için 15 lira ödenmesi gerekiyor ancak süre sonunda başvuruda bulunmayanlar için maliyet ciddi şekilde artıyor. Yıl sonuna kadar yeni tip ehliyet için adım atmayan sürücüler, ehliyetlerini yenilemek için 5 bin liranın üzerinde ek ödeme yapmak zorunda kalacaklar. Bu durum, sürücülerin yeni tip ehliyet geçiş sürecini zamanında tamamlamalarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguluyor.

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A-B-C-D-E ehliyet sahipleri için o tarih son: Yapmayan %333 kat fazla ödeyecek

7 Milyon Kişi Hâlâ Eski Tip Ehliyet Kullanıyor

Karayolları Trafik Yönetmeliği gereğince, 1 Ocak 2016'da yürürlüğe giren düzenlemeyle sürücü belgelerinin 5 yıl içinde yenilenmesi gerekiyordu. Ancak Covid-19 salgını sebebiyle bu süre İçişleri Bakanlığı tarafından iki kez uzatıldı. Son verilere göre, yaklaşık 25 milyon sürücü yeni ehliyete geçiş yaparken, 7 milyonun üzerinde sürücü hâlâ eski tip ehliyetlerini kullanmaya devam ediyor.

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A-B-C-D-E ehliyet sahipleri için o tarih son: Yapmayan %333 kat fazla ödeyecek

Eski tip ehliyetler, yıl sonuna kadar 15 TL gibi simgesel bir ücretle yenilenebilecek. Bu ücret, 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payından oluşuyor. Ancak 31 Aralık 2024'ten sonra, yeni tip ehliyet almak isteyenler için ücretler ciddi anlamda yükselecek. 2024'teki mevcut ücretler göz önüne alındığında, B sınıfı ehliyet için ödenmesi gereken toplam tutar 5 bin 165 lira olarak belirlendi.

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A-B-C-D-E ehliyet sahipleri için o tarih son: Yapmayan %333 kat fazla ödeyecek

Başvuru İçin Son Çağrı: Yoğunluk Uyarısı ve Tavsiyeler

Karayolları Trafik Kanunu gereğince, zamanında yenilenmeyen ehliyetler geçersiz sayılacak ve kullanımları yasal olmayacak. Bu durumda olan sürücüler, yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalacaklar. Yetkililer, yıl sonuna doğru başvuru yoğunluğunun yaşanabileceğini öngörerek vatandaşları mağduriyet yaşamamaları adına başvurularını erken yapmaya teşvik ediyor.

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A-B-C-D-E ehliyet sahipleri için o tarih son: Yapmayan %333 kat fazla ödeyecek

Nasıl Yenilenecek? İşte Adımlar

Ehliyet yenilemek isteyen vatandaşlar, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulamalar veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak nüfus müdürlüklerine başvuruda bulunabilir.