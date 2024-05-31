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Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı gerçekte ünlü oyuncuyla evliymiş! İşte Ceren Yalazoğlu'nun 10 yıllık eşi...

Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Sibel Taşçıoğlu gibi usta oyuncuların başrollerini paylaştığı "Kızılcık Şerbeti" dizisi, seyirciler tarafından büyük ilgi görüyor. Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri olan Nursema'yı canlandıran Ceren Yalazoğlu'nun özel hayatı da hayranları tarafından merak edildi. Kızılcık Şerbeti Nursema'nın gerçek hayattaki eşi bakın kimmiş...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2024 12:42 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 12:42
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Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı gerçekte ünlü oyuncuyla evliymiş! İşte Ceren Yalazoğlu’nun 10 yıllık eşi...

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Sibel Taşçıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterine hayat veren Ceren Yalazoğlu'nun hayatı takipçileri tarafından yakın takibe alındı.

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Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı gerçekte ünlü oyuncuyla evliymiş! İşte Ceren Yalazoğlu’nun 10 yıllık eşi...

Dizideki performansıyla izleyicilerden tam not alan Yalazoğlu'nun gerçekte kiminle evli olduğu merak edildi.

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Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı gerçekte ünlü oyuncuyla evliymiş! İşte Ceren Yalazoğlu’nun 10 yıllık eşi...

Ünlü oyuncunun Osman Karakoç ile evli olduğu ortaya çıktı.

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Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı gerçekte ünlü oyuncuyla evliymiş! İşte Ceren Yalazoğlu’nun 10 yıllık eşi...

Oyuncu çift, 2013 yılında dünyaevine girmişti. 10 yıldır evli olan ünlü çift sosyal medya hesaplarından aşk dolu paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor.

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Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı gerçekte ünlü oyuncuyla evliymiş! İşte Ceren Yalazoğlu’nun 10 yıllık eşi...

İşte Ceren Yalazoğlu başta olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...