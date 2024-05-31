Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı gerçekte ünlü oyuncuyla evliymiş! İşte Ceren Yalazoğlu'nun 10 yıllık eşi...

Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Sibel Taşçıoğlu gibi usta oyuncuların başrollerini paylaştığı "Kızılcık Şerbeti" dizisi, seyirciler tarafından büyük ilgi görüyor. Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri olan Nursema'yı canlandıran Ceren Yalazoğlu'nun özel hayatı da hayranları tarafından merak edildi. Kızılcık Şerbeti Nursema'nın gerçek hayattaki eşi bakın kimmiş...