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Almanya'da çifte vatandaşlık yasası 27 Haziran'da yürürlükte

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 01.06.2024 13:41
Almanya'daki Türklere çifte vatandaşlık yolu açılıyor. Çifte vatandaşlık kanunu 27 Haziran'da Almanya'da yürürlüğe girecek. Türk vatandaşlığı almak isteyenlerin ne yapması gerekiyor? Ayrıntıları Sabah gazetesi Temsilcisi İbrahim Taş aktardı.
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