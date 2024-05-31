Türkiye ve ABD arasında kritik temas! Bakan Fidan Blinken ile görüştü

3 AŞAMALI ATEŞKES TEKLİFİ!

Biden, "İsrail, kapsamlı yeni bir teklif sundu. Yeni teklifin 3 aşaması var. İlk aşama tam bir ateşkes. Kadın, yaşlı, yaralı rehinenin karşılığında yüzlerce mahkum serbest kalacak" dedi.