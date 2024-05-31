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Türkiye ve ABD arasında kritik temas! Bakan Fidan Blinken ile görüştü

Giriş Tarihi: 31.05.2024 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
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Türkiye ve ABD arasında kritik temas! Bakan Fidan Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamalarının ardından ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü. Görüşmede Hamas ve İsrail arasındaki görüşmelerde gündeme getirilen son teklif ele alındı.

ABD Başkanı Joe Biden, terör devleti İsrail'e arka çıkarak Gazze'deki katliama ilk günden bu yana el verdi.

SİYONİST PLAN!

Soykırımcı İsrail'le "Hamas'sız Gazze" planları yapan ABD, katil Netanyahu'nun iktidarını kurtarmak için rehine takası ve ateşkes teklifini duyurdu.

3 AŞAMALI ATEŞKES TEKLİFİ!

Biden, "İsrail, kapsamlı yeni bir teklif sundu. Yeni teklifin 3 aşaması var. İlk aşama tam bir ateşkes. Kadın, yaşlı, yaralı rehinenin karşılığında yüzlerce mahkum serbest kalacak" dedi.

TÜRKİYE DEVREYE GİRDİ!

Biden'ın açıklamalarının ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü.

TERÖR DEVLETİ İSRAİL'İN ATEŞKES TEKLİFİ ELE ALINDI

Görüşmede Hamas ve İsrail arasındaki görüşmelerde gündeme getirilen son teklif ele alındı.

PEŞ PEŞE DİPLOMASİ!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev başkanlığında Ankara'da yapılacak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 3. Toplantısı'nın hazırlıkları ele alındı.

KURTİ İLE ANKARA'DA BİR ARAYA GELDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda bir araya geldi.

Görüşme Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Biden’dan Gazze açıklaması!Biden’dan Gazze açıklaması!

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