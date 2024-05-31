Türkiye ve ABD arasında kritik temas! Bakan Fidan Blinken ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamalarının ardından ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü. Görüşmede Hamas ve İsrail arasındaki görüşmelerde gündeme getirilen son teklif ele alındı.
SİYONİST PLAN!
Soykırımcı İsrail'le "Hamas'sız Gazze" planları yapan ABD, katil Netanyahu'nun iktidarını kurtarmak için rehine takası ve ateşkes teklifini duyurdu.
3 AŞAMALI ATEŞKES TEKLİFİ!
Biden, "İsrail, kapsamlı yeni bir teklif sundu. Yeni teklifin 3 aşaması var. İlk aşama tam bir ateşkes. Kadın, yaşlı, yaralı rehinenin karşılığında yüzlerce mahkum serbest kalacak" dedi.
TÜRKİYE DEVREYE GİRDİ!
Biden'ın açıklamalarının ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü.
TERÖR DEVLETİ İSRAİL'İN ATEŞKES TEKLİFİ ELE ALINDI
Görüşmede Hamas ve İsrail arasındaki görüşmelerde gündeme getirilen son teklif ele alındı.
PEŞ PEŞE DİPLOMASİ!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev başkanlığında Ankara'da yapılacak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 3. Toplantısı'nın hazırlıkları ele alındı.
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