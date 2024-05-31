Donald Trump canlı yayında açıklamalarda bulundu! "Hapis yatmam bekleniyor" | Biden'a salvo: Üstünlük sağladığım döneme denk geldi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 34 ayrı suçun tamamından suçlu bulunduğu davanın ardından canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Donald Trump'ın açıklamalarında yer alan satır başları:

"Hapis yatmam bekleniyor"

"Mahkemede taraflı bir yargılama yapıldı."

"New York savcısı suçu kontrol altına alamamışken, beni aldı"

"Şu ana kadar yaptığım her şeye bakabilirsiniz"

"Görülmemiş bir olay yaşıyoruz. Taraflı bir yargılama oldu."