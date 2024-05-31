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Donald Trump canlı yayında açıklamalarda bulundu! "Hapis yatmam bekleniyor" | Biden'a salvo: Üstünlük sağladığım döneme denk geldi

Giriş Tarihi: 31.05.2024 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
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Donald Trump canlı yayında açıklamalarda bulundu! Hapis yatmam bekleniyor | Biden’a salvo: Üstünlük sağladığım döneme denk geldi

Eski ABD Başkanı ve 2024 başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump, "sus payı" davasındaki 34 suçlamanın hepsinden jüri tarafından suçlu bulumuştu. Trump, jürinin kararından sonra medyaya yaptığı kısa açıklamada, "Bu rezalet ve hileli bir duruşmaydı. İnsanlar burada ne olduğunu biliyor. Ben çok masum bir adamım. Ülkemizi ve anayasamızı savunuyorum." ifadelerini kullanmıştı. Düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trump, Biden ve yönetimine tepki gösterek, "Üstünlük sağladığım döneme denk geldi! Görülmemiş bir olay yaşıyoruz. Taraflı bir yargılama oldu." ifadelerini kullandı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 34 ayrı suçun tamamından suçlu bulunduğu davanın ardından canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Donald Trump'ın açıklamalarında yer alan satır başları:

"Hapis yatmam bekleniyor"

"Mahkemede taraflı bir yargılama yapıldı."

"New York savcısı suçu kontrol altına alamamışken, beni aldı"

"Şu ana kadar yaptığım her şeye bakabilirsiniz"

"Görülmemiş bir olay yaşıyoruz. Taraflı bir yargılama oldu."

TRUMP'IN "SUS PAYI" DAVASI

ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

Trump, "sus payı" ve bununla ilgili kayıtlarda sahtekarlık yapmaktan 4 Nisan 2023'te New York'ta hakim karşısına çıkmıştı. Kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddeden Trump, hakkındaki iddiaları "siyasi cadı avı" olarak nitelemiş ve suçlamaları "seçimlere müdahale" olarak gördüğünü belirtmişti.

Trump, "Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak kayıtlara geçmişti.

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