Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atamalar ve görevden almalar gerçekleşti. Başkan Erdoğan'ın imzasının bulunduğu kararlar ise Resmi Gazete'de yayımlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Irak Büyükelçiliği ve bazı bakanlıklarda atama ve görevden almalar yapıldı. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı. Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Atamalar ve görevden almalar şu şekilde:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Hakkı ŞEKERBAY, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alındı.
Irak Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Anıl Bora İNAN atandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Vergi Müfettişleri Abdurrahman SAĞLAM, Ayşe SAVAN ÖZKURT, Gökhan YILDIZ ve Sevim ASLAN ERKAN atandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Başmüfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Vergi Müfettişi Fatih DÜNDAR atandı.
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