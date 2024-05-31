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LGS Rehberi: 5, 6, 7 ve 8'nci Sınıflar Dikkat! Sınav Süresi, Puan Hesaplama, Sonuçlar ve Kontenjanlar Hakkında Bilgiler

Türkiye genelinde binlerce öğrenci, Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) yoğun bir şekilde hazırlanıyor. Pazar günü gerçekleştirilecek olan bu kritik sınav, öğrencilerin akademik geleceklerini belirlemede önemli bir kilometre taşı olacak. Ancak sınav heyecanı ve stresiyle birlikte bazı önemli detayların gözden kaçırılmaması gerekiyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2024 11:06
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LGS Rehberi: 5, 6, 7 ve 8’nci Sınıflar Dikkat! Sınav Süresi, Puan Hesaplama, Sonuçlar ve Kontenjanlar Hakkında Bilgiler

Bu pazar, Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 8'inci sınıf öğrencisi, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için sınav salonlarına adım atacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen bu önemli sınav, öğrencilerin lise eğitim hayatlarını şekillendirecek.

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LGS Rehberi: 5, 6, 7 ve 8’nci Sınıflar Dikkat! Sınav Süresi, Puan Hesaplama, Sonuçlar ve Kontenjanlar Hakkında Bilgiler

Öğrencilerin Bireysel Başvuruları ve Sınav Merkezleri

2024 yılı LGS başvurularında önemli bir değişiklik yapıldı. Önceki yılların aksine, bu yılki sınav başvuruları doğrudan öğrenciler tarafından gerçekleştirildi. Öğrenciler, kendi okulları yerine MEB tarafından belirlenen merkezi sınav merkezlerinde ter dökecekler.

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LGS Rehberi: 5, 6, 7 ve 8’nci Sınıflar Dikkat! Sınav Süresi, Puan Hesaplama, Sonuçlar ve Kontenjanlar Hakkında Bilgiler

Sınavın Formatı ve İçeriği

LGS, toplamda 90 çoktan seçmeli sorudan oluşacak ve öğrencilere 155 dakika süre verilecek. Sınav iki oturum halinde yapılacak ve Türkçe, matematik, yabancı dil, fen bilimleri, inkılap tarihi ve din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden sorular içerecek. Özellikle, her üç yanlışın bir doğruyu götürdüğü bu sınavda, öğrencilere yanıtsız soruları boş bırakmaları tavsiye ediliyor.

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LGS Rehberi: 5, 6, 7 ve 8’nci Sınıflar Dikkat! Sınav Süresi, Puan Hesaplama, Sonuçlar ve Kontenjanlar Hakkında Bilgiler

Öğrencilere Sınav Günü İçin Öneriler

Sınav günü, öğrencilerin yanlarında geçerli bir kimlik belgesi, en az iki siyah kurşun kalem, bir kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi bulundurması gerekmektedir. Ayrıca, sınav sırasında şeffaf pet şişe içinde su getirilmesine izin veriliyor.

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LGS Rehberi: 5, 6, 7 ve 8’nci Sınıflar Dikkat! Sınav Süresi, Puan Hesaplama, Sonuçlar ve Kontenjanlar Hakkında Bilgiler

Liseler ve Kontenjan Bilgileri

Sınav sonuçları 28 Haziran'da açıklanacak. Aynı gün, Türkiye genelindeki liselerin kontenjan bilgileri ve hangi liselerin LGS yoluyla öğrenci kabul edeceği de ilan edilecek. Öğrenci ve veliler için heyecan dolu bu süreçte tüm gözler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklamalarda olacak.