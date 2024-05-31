LGS Rehberi: 5, 6, 7 ve 8’nci Sınıflar Dikkat! Sınav Süresi, Puan Hesaplama, Sonuçlar ve Kontenjanlar Hakkında Bilgiler

Sınavın Formatı ve İçeriği

LGS, toplamda 90 çoktan seçmeli sorudan oluşacak ve öğrencilere 155 dakika süre verilecek. Sınav iki oturum halinde yapılacak ve Türkçe, matematik, yabancı dil, fen bilimleri, inkılap tarihi ve din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden sorular içerecek. Özellikle, her üç yanlışın bir doğruyu götürdüğü bu sınavda, öğrencilere yanıtsız soruları boş bırakmaları tavsiye ediliyor.