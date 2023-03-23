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Emeklilere yüzde 40'a varan yeni zam! Tüm emeklileri etkileyecek iyileştirme! Zamlı maaşların hesaplara yatacağı tarih belli oldu...

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.03.2023
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Emeklilere yüzde 40’a varan yeni zam! Tüm emeklileri etkileyecek iyileştirme! Zamlı maaşların hesaplara yatacağı tarih belli oldu...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan takıldığı canlı yayında emeklilere müjde verdi. Erdoğan yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşının 7500 TL'ye yükseltildiğini ifade etti. Ekonomist Yusuf Dinç A Haber ekranlarında bu gelişmeyi yorumlarken "Yüzde 40'lara varan bir zam oldu. Emekli ücretlerinde de bir iyileştirme bekliyorum." ifadelerini kullandı. Dinç ayrıca zamlı maaşların yatacağı tarihi de duyurdu. İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken emeklilere yönelik de bir müjdeyi paylaştı.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 LİRA OLACAK"

Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlısı olsun.

Ekonomist Doç.Dr. Yusuf Dinç, Başkan Erdoğan'ın açıkladığı kararı değerlendirirken emekli ücretlerinde de bir iyileştirme olacağını söyledi.

İşte Yusuf Dinç'in açıklamasında öne çıkanlar:

YÜZDE 40'A VARAN ZAM

Bu karar bir Ramazan müjdesi oldu. Ücretler tarafında ciddi adımlar atılıyor. Telafi edici bir adım olarak görüyorum. Yüzde 40'lara varan bir zam oldu. Gerekli de bir adımdı.

TÜM EMEKLİLERE BİR İYİLEŞTİRME OLACAKTIR

Bu artışlar bayram ikramiyelerine yansıyacaktır. Emekli ücretlerinde de bir iyileştirme bekliyorum. Aralık'ta emekli olanlarla bugün emekli olanlar arasında bir fark oluşmuştu bu da telafi edilecektir.

EYT'LİLER İÇİN MUTLULUK VERİCİ

Bütün emeklilerin maaşlarında bir düzenleme olacağını düşünüyorum. Bu durum EYT'liler için de mutluluk verici.

HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından bir sonraki aya kadar yatar. Bayramdan önce bu maaşların yatacağını düşünüyorum.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

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