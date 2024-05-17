İstanbul Valiliği duyurdu! O yollar trafiğe kapatılacak | İşte alternatif güzergahlar...



Açıklamada, "Kapatılacak yollar: Macarkardeşler Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi, Vezneciler Caddesi ve bu caddelere bağlanan cadde ve sokaklar trafiğe uygun noktalardan araç trafiğine kapatılacaktır. Alternatif güzergahlar ise Vatan Caddesi, Kadirhas Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı olacak" denildi.





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