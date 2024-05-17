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İstanbul Valiliği duyurdu! O yollar trafiğe kapatılacak | İşte alternatif güzergahlar...

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2024
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İstanbul Valiliği duyurdu! O yollar trafiğe kapatılacak | İşte alternatif güzergahlar...

İstanbul Valiliği, atanamayan öğretmenler tarafından 18 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. İşte alternatif güzergahlar...

İstanbul Valiliği, atanamayan öğretmenlerin 18 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştireceği etkinlik çerçevesinde bazı yolların saat 09.00 itibariyle trafiğe kapatılacağını duyurdu.


Açıklamada, "Kapatılacak yollar: Macarkardeşler Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi, Vezneciler Caddesi ve bu caddelere bağlanan cadde ve sokaklar trafiğe uygun noktalardan araç trafiğine kapatılacaktır. Alternatif güzergahlar ise Vatan Caddesi, Kadirhas Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı olacak" denildi.

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