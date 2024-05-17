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Kontrol ettiği güneş enerjisi panelinde haşlandı! Metrelerce yükseklikten aşağı düştü

ahaber.com.tr
DHA
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Giriş: 17.05.2024 22:17
Aksaray'da Abdullah Altan, bir arkadaşının müstakil evinin çatısındaki güneş enerjisini kontrol ederken, cam panelin üzerine düştü. Camın kırılması sonrası sıcak su ile haşlanan Altan, 4 metre yükseklikten düştü. Ev sahibinin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Altan, tedaviye alın
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Kontrol ettiği güneş enerjisi panelinde haşlandı!
Kontrol ettiği güneş enerjisi panelinde haşlandı!
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