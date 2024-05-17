17 Mayıs 2024, Cuma
Müge Anlı canlı yayında duyurdu! Adliyeye sevk edildiler! Şaban Ataş'ı oğlu mu öldürdü? Şoke eden iddialar...
Türkiye Müge Anlı'nın programında ortaya çıkan cinayeti konuşuyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranan Şaban Ataş'ın cesedi 53 gün sonra bulundu. Ataş'ın eski eşi Emine Karabulut, cinayeti sevgilisi Burhanett'in işlediğini itiraf etmişti. Stüdyoya gelen Burhanettin ise cinayet iddialarını reddetmişti. Tüm olayların ardından Müge Anlı, bugünkü canlı yayınında yeni gelişmeleri duyurdu. Peki Şaban Ataş'ı kim öldürdü? İşte olay hakkında şoke eden iddialar...
Giriş Tarihi: 17.05.2024 10:58
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