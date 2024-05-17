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Müge Anlı canlı yayında duyurdu! Adliyeye sevk edildiler! Şaban Ataş'ı oğlu mu öldürdü? Şoke eden iddialar...

Türkiye Müge Anlı'nın programında ortaya çıkan cinayeti konuşuyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranan Şaban Ataş'ın cesedi 53 gün sonra bulundu. Ataş'ın eski eşi Emine Karabulut, cinayeti sevgilisi Burhanett'in işlediğini itiraf etmişti. Stüdyoya gelen Burhanettin ise cinayet iddialarını reddetmişti. Tüm olayların ardından Müge Anlı, bugünkü canlı yayınında yeni gelişmeleri duyurdu. Peki Şaban Ataş'ı kim öldürdü? İşte olay hakkında şoke eden iddialar...

Giriş Tarihi: 17.05.2024 10:58
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Müge Anlı canlı yayında duyurdu! Adliyeye sevk edildiler! Şaban Ataş’ı oğlu mu öldürdü? Şoke eden iddialar...

Muğla Seydikemer ilçesinde 22 Mart tarihinde ortadan kaybolan Şaban Ataş'tan (52) bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine aile üyeleri "Müge Anlı ile Tatlı Sert"e katıldı. Ataş'ın bir süre önce boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eski eşi Emine Karabulut, canlı yayın çıkışında baş başa görüştüğü Müge Anlı'ya cinayeti itiraf etti.

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Müge Anlı canlı yayında duyurdu! Adliyeye sevk edildiler! Şaban Ataş’ı oğlu mu öldürdü? Şoke eden iddialar...

"ÖNCE İPLE BOĞDU SONRA GÖMDÜ"

"Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu. Ardından cesedi götürdü" diyen Karabulut, cesedin gömüldüğü yeri de söyledi.

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Müge Anlı canlı yayında duyurdu! Adliyeye sevk edildiler! Şaban Ataş’ı oğlu mu öldürdü? Şoke eden iddialar...

Bu itirafın ardından Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Sarıyer mevkiine giden polisler, üzeri taşlarla örtülü bir erkek cesediyle karşılaştı.

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Müge Anlı canlı yayında duyurdu! Adliyeye sevk edildiler! Şaban Ataş’ı oğlu mu öldürdü? Şoke eden iddialar...

Ataş'a ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Müge Anlı canlı yayında duyurdu! Adliyeye sevk edildiler! Şaban Ataş’ı oğlu mu öldürdü? Şoke eden iddialar...

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca kasten adam öldürme suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Karabulut, 2 oğlu ve annesi ile Burhanettin Öztürk olman üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.