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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit'in kız kardeşi güzelliğiyle mest etti! Karan ve Kerem'in halası Burçun Özçivit...

Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit'in kız kardeşi güzelliğiyle mest etti! Karan ve Kerem'in halası Burçun Özçivit...

atv'nin reyting rekortmeni dizisi "Kuruluş Osman"ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından sıklıkla söz ettiriyor. Güzel eşi Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği olan Özçivit, bu sefer de kardeşiyle dikkat çekti. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Özçivit'in kız kardeşi, güzelliğiyle ilgi odağı oldu. İşte Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.05.2024 16:23 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 16:23
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Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in kız kardeşi güzelliğiyle mest etti! Karan ve Kerem’in halası Burçun Özçivit...

Kuruluş Osman'daki performansıyla izleyicilerin gönlünde taht kuran yakışıklı oyuncu, ekranların en dikkat çeken isimlerinden bir haline geldi.

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Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in kız kardeşi güzelliğiyle mest etti! Karan ve Kerem’in halası Burçun Özçivit...

Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile evlenmiş ve 2019'da Karan'ı kucağına alarak ilk kez babalık heyecanını yaşamıştı. Geçtiğimiz sene de oğlu Kerem'e kavuşan Özçivit'in ailesi merak konusu oluyor.

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Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in kız kardeşi güzelliğiyle mest etti! Karan ve Kerem’in halası Burçun Özçivit...

Özellikle kız kardeş Burçun Özçivit, abisine benzerliğiyle dikkat çekiyor.

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Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in kız kardeşi güzelliğiyle mest etti! Karan ve Kerem’in halası Burçun Özçivit...

İşte Burak Özçivit başta olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri...

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Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in kız kardeşi güzelliğiyle mest etti! Karan ve Kerem’in halası Burçun Özçivit...

KAAN URGANCIOĞLU VE KARDEŞİ