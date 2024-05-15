Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit'in kız kardeşi güzelliğiyle mest etti! Karan ve Kerem'in halası Burçun Özçivit...

atv'nin reyting rekortmeni dizisi "Kuruluş Osman"ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından sıklıkla söz ettiriyor. Güzel eşi Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği olan Özçivit, bu sefer de kardeşiyle dikkat çekti. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Özçivit'in kız kardeşi, güzelliğiyle ilgi odağı oldu. İşte Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun...