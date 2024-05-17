17 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine bomba transfer! Hayat Bilgisi'nin Barbie'siydi! Bakın şimdi hangi rolde...

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine bomba transfer! Hayat Bilgisi'nin Barbie'siydi! Bakın şimdi hangi rolde...

Bir dönemin efsane dizisi Hayat Bilgisi'nde 'Barbie Gamze' karakteriyle hafızalara kazınan İpek Erdem, uzun bir aradan sonra yeniden Türkiye'ye dönmüştü. 4 yıl önce yurt dışına yerleşen oyuncu hem son hali, hem de açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti. Öte yandan ekranlara geri dönen oyuncunun yeni dizisi herkesi şaşırttı. İpek Erdem, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisiyle setlere dönüyor. İşte Erdem'in son hali...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2024 09:01 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 09:05
  • 1
  • 127
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine bomba transfer! Hayat Bilgisi’nin Barbie’siydi! Bakın şimdi hangi rolde...

Hayat Bilgisi dizisindeki unutulmaz 'Barbie Gamze' karakteriyle tanınan İpek Erdem, uzun yıllar sonra ekranlara geri dönüyor.

  • 2
  • 127
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine bomba transfer! Hayat Bilgisi’nin Barbie’siydi! Bakın şimdi hangi rolde...

Hayat Bilgisi'nin yanı sıra, Aşk Kapıyı Çalınca, Elveda Rumeli, Lale Devri, Böyle Bitmesin, Eve Dönüş, Kuzgun gibi yapımlarda da kamera karşısına geçen oyuncu, dört yıl önce Paris'e yerleşmişti.

  • 3
  • 127
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine bomba transfer! Hayat Bilgisi’nin Barbie’siydi! Bakın şimdi hangi rolde...

Ülkeye geri dönen oyuncu son haliyle herkesi şoke etmişti. Erdem'in yeni projesi belli oldu.

  • 4
  • 127
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine bomba transfer! Hayat Bilgisi’nin Barbie’siydi! Bakın şimdi hangi rolde...

Ünlü oyuncu, Uğur Güneş, Dilin Döğer, Mehmet Ali Nuroğlu, Kaan Çakır, Erdinç Gülener, Tuvana Türkay, Ekin Türkmen, Gökçe Akyıldız, Sezgin Erdemir, Ece Özdikici, Seda Yıldız gibi isimleri buluşturan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine dahil oluyor. Erdem, 25. Bölümde dahil olacağı dizide Arslanşah'ın eşi olarak seyirci karşısına çıkacak. İşte İpek Erdem başta olmak üzere ünlülerin son halleri...

  • 5
  • 127
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine bomba transfer! Hayat Bilgisi’nin Barbie’siydi! Bakın şimdi hangi rolde...

Küçük Onur - Onur Sarıkaya