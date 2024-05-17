Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine bomba transfer! Hayat Bilgisi'nin Barbie'siydi! Bakın şimdi hangi rolde...

Bir dönemin efsane dizisi Hayat Bilgisi'nde 'Barbie Gamze' karakteriyle hafızalara kazınan İpek Erdem, uzun bir aradan sonra yeniden Türkiye'ye dönmüştü. 4 yıl önce yurt dışına yerleşen oyuncu hem son hali, hem de açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti. Öte yandan ekranlara geri dönen oyuncunun yeni dizisi herkesi şaşırttı. İpek Erdem, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisiyle setlere dönüyor. İşte Erdem'in son hali...