28 Şubat hükümlüsü Çetin Doğan tahliye oldu! Başkan Erdoğan kararı imzalamıştı...

"SEVİNÇLİYİM AMA BURUK BİR SEVİNÇ"

Doğan'ın eşi Nilgün Doğan ise "Bana herkes telefon açıyor, görünce 'Gözünüz aydın olsun' diyorlar ama çok geç gelmiş bir göz aydın ve de çok uzun bir göz aydın. Çünkü Ağustos'un 19'unda tam 3 sene olacak. Herkesin de bildiği gibi bu dava Fetullahçı Terör Örgütü'nün bir kurgusu olarak açıldı. Bir sürü generali haksız, hukuksuz yere içeriye attılar. Şimdi o davanın savcısı, hakimi kimisi içeride, kimisi de yurt dışında kaçak olarak geziyorken bizim eşlerimiz maalesef 3 senedir hepimizi üzüntülere boğan bir ceza olarak müebbet aldı. Eğer idam olsa belki de idam cezası vereceklerdi. Ancak şunu söylemek istiyorum; Tanrı kimseye böyle bir şey yaşatmasın, kimseye haksız, hukuksuz yere bir ceza vermesin. Bir de eşlerimizin yaşları ileri olduğu için sağlık sorunlarıyla da çok uğraştık. Artık son zamanlarda isyanlardaydım. Çünkü eşim yürürken mutlaka yanında birisinin yardımını almak durumunda ve sağlığı tamamen elinden gitti. Maddi manevi olarak yalnız eşlerimiz değil, biz yakınları, çocuklarımız ve bütün sevdikleri de zor şeyler yaşadı. Siyasi davalardan tutuklu olan diğer kişilerin insan özgürlüklerine kavuşmalarını diliyorum. Yalnızca hapis yatan özgürlüğünden mahrum olmuyor, dışarıdakiler de aynı şekilde tutsak. Bugün dediğim gibi sevinçliyim ama buruk bir sevinç. Çünkü 'Neden?' diye sorguluyorum" ifadelerini kullandı.

28 Şubat davası hükümlüsü Çevik Bir ise 2 Ağustos 2022'de bulunduğu İzmir 1 No'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan ileri seviye demans olması nedeniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İnfazın Durdurulması Kararı ile cezaevinden tahliye olmuştu. Çevik Bir'in Bodrum'daki evinde bulunduğu belirtildi.