Fatih Terim Yunanistan ekibi Panathinaikos'tan ayrıldığını açıkladı!
Türk futbolunun önemli isimlerinden teknik direktör Fatih Terim, Yunan ekibi Panathinaikos'tan ayrıldığını açıkladı. Terim sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sayın Başkan Alafouzos ile, 2024-2025 sezonu için planlarımızın uyuşmadığı sonucuna vardık. Bu değerlendirme neticesinde, profesyonel ilişkimizin devam etmemesinde karar kılındı" ifadelerini kullandı.
Teknik direktör Fatih Terim Yunan ekibi Panathinaikos'tan ayrıldığını açıkladı.
İşte Terim'in açıklaması:
Geçtiğimiz Aralık ayından bu yana ekibimle birlikte var gücümüzle çalıştığımız Panathinaikos Futbol Kulübü'nde hedefimiz 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlamak, çok kıymetli Panathinaikos taraftarlarına 13 senedir kavuşamadıkları şampiyonluğu hep beraber yaşatmaktı. Dün akşam bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığımız Sayın Başkan Alafouzos ile, 2024-2025 sezonu için planlarımızın uyuşmadığı sonucuna vardık. Bu değerlendirme neticesinde, profesyonel ilişkimizin devam etmemesinde karar kılındı.
Atina'da geçirdiğimiz altı ay boyunca bizi bağrına basan başta Panathinaikos taraftarlarına, Sayın Başkan Giannis Alafouzos'a, kulüp çalışanlarına ayrıca bana ve ekibime sevgi ve saygısını her fırsatta gösteren futbol kamuoyuna da çok teşekkür ediyorum. Panathinaikos kulübüne bundan sonraki süreçte en içten duygularımla başarılar diliyorum.
Yeni yollar ve yolculukların uzak olmadığı zamanlarda görüşmek dileğiyle..
Bu ayrılığı A Haber ekranlarında yorumlayan Ahmet Akcan önemli değerlendirmelerde bulundu.
HANGİ TAKIMIN BAŞINA GEÇECEK?
Fatih Hoca'nın oraya gidiş hedefi şampiyonluktu ve beklenti çok büyüktü. Kaybedilmiş şampiyonluk büyük bir hayal kırıklığı getirdi. Terim'in kısa zamanda bir takımın başına geçeceğini düşünüyorum. Türkiye'de tek gideceği takım Galatasaray olur.
FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ...
Büyük kulüpler Beşiktaş ve Fenerbahçe de teknik direktör arıyor. Ama bu takımların Fatih Terim ile bir birlikteliğini düşünemiyorum. Bu ayrılıkta en önemli neden son 3 maçta alınan mağlubiyet. Şampiyonluktan tamamen koptular.
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