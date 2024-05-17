Fatih Terim Yunanistan ekibi Panathinaikos’tan ayrıldığını açıkladı!

Atina'da geçirdiğimiz altı ay boyunca bizi bağrına basan başta Panathinaikos taraftarlarına, Sayın Başkan Giannis Alafouzos'a, kulüp çalışanlarına ayrıca bana ve ekibime sevgi ve saygısını her fırsatta gösteren futbol kamuoyuna da çok teşekkür ediyorum. Panathinaikos kulübüne bundan sonraki süreçte en içten duygularımla başarılar diliyorum.

Yeni yollar ve yolculukların uzak olmadığı zamanlarda görüşmek dileğiyle..

Bu ayrılığı A Haber ekranlarında yorumlayan Ahmet Akcan önemli değerlendirmelerde bulundu.

HANGİ TAKIMIN BAŞINA GEÇECEK?

Fatih Hoca'nın oraya gidiş hedefi şampiyonluktu ve beklenti çok büyüktü. Kaybedilmiş şampiyonluk büyük bir hayal kırıklığı getirdi. Terim'in kısa zamanda bir takımın başına geçeceğini düşünüyorum. Türkiye'de tek gideceği takım Galatasaray olur.