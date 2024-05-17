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Haberler Galeri Bu haftaki Cuma Hutbesi tam metni PDF oku || 17 Mayıs Cuma hutbesinin konusu ne?

Bu haftaki Cuma Hutbesi tam metni PDF oku || 17 Mayıs Cuma hutbesinin konusu ne?

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu haftaki Cuma hutbesini "Ailemiz: Huzur ve Güven Kaynağımız" başlığı altında duyurdu. Hutbe metni, dinhizmetleri.diyanet.gov.tr internet adresinden Cuma namazı öncesinde erişime açıldı. Türkiye genelinde 81 ildeki camilerde yükselen bu hutbe, aile kavramının önemine ve ailenin huzur ve güven kaynağı olmasına vurgu yapıyor. Cuma hutbesi metni, 17 Mayıs 2024 tarihine kadar PDF formatında indirilip okunabilecek.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2024 07:40 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 07:42
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Bu haftaki Cuma Hutbesi tam metni PDF oku || 17 Mayıs Cuma hutbesinin konusu ne?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Müslümanlarla Cuma hutbesini paylaştı. 17 Mayıs 2024 tarihli hutbe metni, insanın yalnızlığına kalkan olan, Allah'ın rahmetiyle korunan, neslin devamını sağlayan güzide aile kurumunun önemi ve değerini vurguluyor. Diyanet tarafından yapılan paylaşım ile hutbenin, toplumda aile kurumunun hayati önemini anlatmak amacıyla hazırlandığı belirtiliyor. Hutbe metni, Diyanet'in resmi internet platformları üzerinden erişime açık olarak sunuldu.

İŞTE 17 MAYIS CUMA HUTBESİ TAM METNİ

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Bu haftaki Cuma Hutbesi tam metni PDF oku || 17 Mayıs Cuma hutbesinin konusu ne?

🌙AİLEMİZ: HUZUR VE GÜVEN KAYNAĞIMIZ

Muhterem Müslümanlar!

Yüce Rabbimiz, kadın ve erkeği yeryüzünün en değerli varlıkları olarak yaratmış, farklı niteliklerle donatarak birbirine eş kılmıştır. Dünya hayatının yükünü birlikte taşıyalım, birbirimizde huzur bulalım diye bizlere aile olma nimetini bahşetmiştir. Aile, insanın yalnızlığına kalkan olan, Allah'ın rahmetiyle korunan, neslin devamını sağlayan, güzide bir kurumdur. İnancımızın, şahsiyetimizin, yaşam tarzımızın şekillendiği en değerli çatıdır. Aile, çocuklarla büyüyen, güzelleşen, gençlerle geleceğe kök salan bir çınardır.

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Bu haftaki Cuma Hutbesi tam metni PDF oku || 17 Mayıs Cuma hutbesinin konusu ne?

Aziz Müminler!

Kadın ve erkeğin meşru nikâhla bir yuva kurması, ailenin ilk adımıdır. Aynı ideal ve duyguyla, Allah'ın rızası doğrultusunda bir ömrü paylaşmak ise aile olmanın sırrıdır. " Eşleriniz sizin için bir elbisedir, siz de eşleriniz için birer elbisesiniz." buyuran Rabbimiz, bizi birbirimize güven vermek, koruyup kollamak ve uyum içinde yaşamak için var etmiştir. Kadınıyla erkeğiyle her fert, ailesine sevgiyle, merhametle ve sadakatle bağlanmalıdır. Her türlü günah ve haramdan, şiddet ve tehditten ailesini muhafaza etmeli, iffetli ve onurlu bir aile hayatı sürmelidir.

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Bu haftaki Cuma Hutbesi tam metni PDF oku || 17 Mayıs Cuma hutbesinin konusu ne?

Kıymetli Müslümanlar!

Aileyi hedef alan tehditlerin arttığı, fıtrata aykırı tahribatın hızla yayıldığı bir çağdayız. Ailenin, özgürlükler önündeki engelmiş gibi gösterilmeye çalışıldığı bir ortamdayız. Sorumluluk almadan tek başına yaşamanın daha cazip olduğu fikrinin özendirildiği bir zamandayız. Oysa aile kurmak, insan fıtratının bir gereğidir. Bizler yalnız değil, aile içinde mutlu yaşayabilecek şekilde yaratıldık. Ailemizin huzurlu, aile bağlarımızın güçlü olmasını dilemek bizim hamurumuzda vardır.

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Bu haftaki Cuma Hutbesi tam metni PDF oku || 17 Mayıs Cuma hutbesinin konusu ne?

Bu yüzden biricik örneğimiz, Peygamber Efendimiz (s.a.s) bizi aile kurmaya ve ailemiz için iyilik yapmaya davet ederek şöyle buyurmaktadır: "Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı davranandır. Ben de sizin ailesine karşı en hayırlı olanınızım." Bizlere aile gibi paha biçilmez bir nimet veren Rabbimiz ise onu korumamızı şöyle emretmektedir: "Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun."