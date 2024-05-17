17 Mayıs 2024, Cuma
Bu haftaki Cuma Hutbesi tam metni PDF oku || 17 Mayıs Cuma hutbesinin konusu ne?
Diyanet İşleri Başkanlığı, bu haftaki Cuma hutbesini "Ailemiz: Huzur ve Güven Kaynağımız" başlığı altında duyurdu. Hutbe metni, dinhizmetleri.diyanet.gov.tr internet adresinden Cuma namazı öncesinde erişime açıldı. Türkiye genelinde 81 ildeki camilerde yükselen bu hutbe, aile kavramının önemine ve ailenin huzur ve güven kaynağı olmasına vurgu yapıyor. Cuma hutbesi metni, 17 Mayıs 2024 tarihine kadar PDF formatında indirilip okunabilecek.
Giriş Tarihi: 17.05.2024 07:40 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 07:42
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