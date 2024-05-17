ÖGG sınav sonuçları sorgulama 2024 | EGM 108. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından 27 Nisan Cumartesi günü düzenlenen Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları için geri sayım başladı. 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları bu hafta erişime açılacak ve binlerce aday sonuçların açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Adaylar, "ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabını öğrenmek için internet üzerinden sık sık aramalar yapıyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen 108. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları için heyecan dorukta. 27 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilen sınava katılan adaylar, sonuçların açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Özel güvenlik görevlisi olma hayali kuran binlerce kişi, EGM'nin sonuçları erişime açmasıyla birlikte sınav sonuçlarına ulaşabilecek. Sınavın tamamlanmasının ardından, adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merakla beklemeye başladılar. Peki EGM 108. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı?
ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel Güvenlik Sınav sonuç tarihi, EGM tarafından paylaşılan kılavuzda yer aldı. Buna göre ÖGG 108. dönem sınav sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak.
ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI
108. Dönem ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.
Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecek.
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