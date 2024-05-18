18 Mayıs 2024, Cumartesi
Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de | İşte isim isim tam liste...
Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yönelik alınan atama ve görevden almalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Türkiye'nin Angola Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Muhammet Mustafa Çelik atandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu ise görevden alındı. İşte isim isim tam liste...
Giriş Tarihi: 18.05.2024 00:14 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 01:10
- 1
- 6
- 2
- 6
- 3
- 6
- 4
- 6
- 5
- 6