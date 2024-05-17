Binlerce çiftçiyi ilgilendiriyor! Bakanlık duyurdu: Tarımsal destekleme ödemesi yapılacak

Buna göre, hayvan hastalıkları tazminatı desteği için 64 milyon 713 bin 670 lira, bitki karantinası tazminatı desteği için 3 milyon 315 bin 20 lira, hayvan gen kaynakları desteği için 1 milyon 835 bin 400 lira, organik arıcılık desteği için 1 milyon 741 bin 500 lira ödeme gerçekleştirilecek.