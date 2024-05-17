Binlerce çiftçiyi ilgilendiriyor! Bakanlık duyurdu: Tarımsal destekleme ödemesi yapılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı, 72 milyon 554 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Toplamda 72 milyon 554 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme ödemesine ilişkin paylaşımda bulunuldu.
Ödemelerin bugün çiftçilerin hesabına aktarılacağı belirtilen paylaşımda, "Toplamda 72 milyon 554 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, söz konusu destek ödemesinin detaylarına ilişkin bilgiler de yer aldı.
Buna göre, hayvan hastalıkları tazminatı desteği için 64 milyon 713 bin 670 lira, bitki karantinası tazminatı desteği için 3 milyon 315 bin 20 lira, hayvan gen kaynakları desteği için 1 milyon 835 bin 400 lira, organik arıcılık desteği için 1 milyon 741 bin 500 lira ödeme gerçekleştirilecek.
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