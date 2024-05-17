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Kıskançlık kavgasında sevgilisini kalbinden bıçaklamıştı! Irina’nın cezası belli oldu

Bursa'da Kazakistan uyruklu Irina Franzen kıskançlık kavgasında sevgilisi Turan Döner'i kalbinden bıçakladı. "Tartıştık. Korkutmak için bıçakladım" diyen Irina'nın cezası açıklandı.

Giriş Tarihi: 17.05.2024 13:15
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Kıskançlık kavgasında sevgilisini kalbinden bıçaklamıştı! Irina’nın cezası belli oldu

Türkiye'ye 2019'da gelen ve Bursa'da alkollü restoranda garson olarak işe başlayan Kazakistan uyruklu Irına Franzen, işletme sahibi Turan Döner ile sevgili oldu. Franzen ile Döner, Yıldırım ilçesindeki kiralık evde yaşamaya başladı. Franzen, 8 Ağustos'ta ailesini görmek için gittiği Kazakistan'dan Bursa'ya döndü.

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Kıskançlık kavgasında sevgilisini kalbinden bıçaklamıştı! Irina’nın cezası belli oldu

Aynı evi paylaştığı Döner'in cep telefonunu kontrol eden Franzen, sevgilisinin kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrendi. İkili arasında tartışma çıktı. İddiaya göre; Turan Döner, sevgilisini darp etti. Bu sırada Franzen'in, mutfaktan aldığı bıçakla kalbinden bıçakladığı Döner, yere yığıldı. Franzen, sokağa çıkıp yardım istedi. Adrese gelen ekipler Turan Döner'in öldüğünü belirlerken, gözaltına alınan Franzen tutuklandı.

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Kıskançlık kavgasında sevgilisini kalbinden bıçaklamıştı! Irina’nın cezası belli oldu

"BIÇAĞI ALIP, SALLADIM"

Savcılık soruşturması sonunda, Irına Franzen hakkında 'Kasten öldürmek' suçlaması ile Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde, müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, tutuklu sanığın cinayeti, öldürülme korkusu nedeniyle işlediğine dikkat çekildi. Soruşturmada ifade veren Franzen, "Turan ile sevgiliydik. Kazakistan'a, ailemin yanına tatile gitmiştim. Bir süre sonra tekrar Türkiye'ye döndüm. Bir gece Turan'dan şüphelenip, telefonunu karıştırdım. Kendisinin beni, en yakın kız arkadaşımla aldattığını gördüm. Bu sırada Turan, cep telefonunu karıştırdığımı görünce çılgına döndü. Kafama vurmaya başladı. O anda çok korktum. Kendimi savunmak için mutfaktan bıçağı alıp, salladım. Öldürme kastım yoktu" dedi.

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Kıskançlık kavgasında sevgilisini kalbinden bıçaklamıştı! Irina’nın cezası belli oldu

"NİYETİM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ"

Tutuklu sanık Irina Franzen, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Franzen, 'son sözü' olarak önceki ifadesini tekrarlayıp, "Çok pişmanım. Niyetim Turan'ı öldürmek değildi. Turan eve sürekli sarhoş gelip, bana şiddet uyguluyordu. Beni çok kıskanıyordu ve aldatıyordu. Onu her şeye rağmen çok seviyordum. Her şeye rağmen onunla bir aile kurmak istedim. O akşam cep telefonu mesajlarına bakınca, beni en yakın kız arkadaşımla aldattığını anladım. Tartıştık. Korkutmak için kendisini bıçakladım. Amacım, öldürmek değildi. Pişmanım. Olay günü Turan vefat ettikten sonra sokağa çıkarak çığlık atıp yardım istedim. Onu öldürmek istemedim" dedi.

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Kıskançlık kavgasında sevgilisini kalbinden bıçaklamıştı! Irina’nın cezası belli oldu

Mahkemede ifade veren Turan Döner'in kız kardeşi P.D. ise "Irina, sessiz ve sakin olan ağabeyimi çok kıskanıyordu. Irina'nın her isteğini yerine getiren ağabeyim, merhametinin kurbanı oldu" diye konuştu. Mahkeme heyeti, Irina Franzen'e 'Kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Haksız tahrik indirimi uygulayan heyet, cezayı 18 yıla düşürdü. Sanığın duruşmadaki iyi halini de dikkate alan mahkeme, cezasını 15 yıla indirdiği Irina Franzen'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.