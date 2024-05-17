Kıskançlık kavgasında sevgilisini kalbinden bıçaklamıştı! Irina’nın cezası belli oldu

"BIÇAĞI ALIP, SALLADIM"
Savcılık soruşturması sonunda, Irına Franzen hakkında 'Kasten öldürmek' suçlaması ile Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde, müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, tutuklu sanığın cinayeti, öldürülme korkusu nedeniyle işlediğine dikkat çekildi. Soruşturmada ifade veren Franzen, "Turan ile sevgiliydik. Kazakistan'a, ailemin yanına tatile gitmiştim. Bir süre sonra tekrar Türkiye'ye döndüm. Bir gece Turan'dan şüphelenip, telefonunu karıştırdım. Kendisinin beni, en yakın kız arkadaşımla aldattığını gördüm. Bu sırada Turan, cep telefonunu karıştırdığımı görünce çılgına döndü. Kafama vurmaya başladı. O anda çok korktum. Kendimi savunmak için mutfaktan bıçağı alıp, salladım. Öldürme kastım yoktu" dedi.