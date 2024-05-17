Kıskançlık kavgasında sevgilisini kalbinden bıçaklamıştı! Irina’nın cezası belli oldu

"NİYETİM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ"

Tutuklu sanık Irina Franzen, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Franzen, 'son sözü' olarak önceki ifadesini tekrarlayıp, "Çok pişmanım. Niyetim Turan'ı öldürmek değildi. Turan eve sürekli sarhoş gelip, bana şiddet uyguluyordu. Beni çok kıskanıyordu ve aldatıyordu. Onu her şeye rağmen çok seviyordum. Her şeye rağmen onunla bir aile kurmak istedim. O akşam cep telefonu mesajlarına bakınca, beni en yakın kız arkadaşımla aldattığını anladım. Tartıştık. Korkutmak için kendisini bıçakladım. Amacım, öldürmek değildi. Pişmanım. Olay günü Turan vefat ettikten sonra sokağa çıkarak çığlık atıp yardım istedim. Onu öldürmek istemedim" dedi.