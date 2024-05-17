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FETÖvari kumpasta flaş! İşte gizli tanık Serdar Sertçelik'in kaçışını organize eden isim!

Türkiye, 8 Eylül 2023'te Ankara Esenboğa Havalimanı girişinde yakalanan organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturması üzerinden planlanan olası bir darbe girişimi iddiasıyla sarsıldı. Soruşturmanın 2 numaralı sanığı Serdar Sertçelik'in ayağında elektronik kelepçeli halde yurt dışına kaçmasının arkasında kim olduğu ortaya çıktı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2024 07:08 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 08:34
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FETÖvari kumpasta flaş! İşte gizli tanık Serdar Sertçelik’in kaçışını organize eden isim!

Ankara'da 8 Eylül 2023'de adamlarıyla birlikte yakalanan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında örgütün 2 numaralı şüphelisi olan Serdar Sertçelik, 6 Ekim'de KKTC'den getirilerek gözaltına alındı ve M-7 koduyla gizli tanık yapıldı.

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FETÖvari kumpasta flaş! İşte gizli tanık Serdar Sertçelik’in kaçışını organize eden isim!

Elektronik kelepçe takılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan emniyet Serdar Sertçelik, tam 9 kez ev hapsi kararını ihlal ederek dışarı çıkan Serdar Sertçelik, evinden dışarı çıktı.

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FETÖvari kumpasta flaş! İşte gizli tanık Serdar Sertçelik’in kaçışını organize eden isim!

Savcılığın bildirmesine rağmen evden çıkışına göz yumulan Serdar Sertçelik en sonunda yurtdışına kaçtı ve bir süre sonra sosyal medya üzerinden ifşaatlara başladı.

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FETÖvari kumpasta flaş! İşte gizli tanık Serdar Sertçelik’in kaçışını organize eden isim!

Serdar Sertçelik, firardayken Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ile yaptığı telefon görüşme kayıtlarını sosyal medyadan yayınladı.

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FETÖvari kumpasta flaş! İşte gizli tanık Serdar Sertçelik’in kaçışını organize eden isim!

Sertçelik, kendisini gizli tanık yapan ekipten Şevket Demircan'ın kendisini tekrar Türkiye'ye getirmeye çalışarak ek ifadesini almak istediği, birçok siyasiyle ilgili de ifade vermesi için ikna etmeye çalıştığını açıkladı.