17 Mayıs 2024, Cuma
FETÖvari kumpasta flaş! İşte gizli tanık Serdar Sertçelik'in kaçışını organize eden isim!
Türkiye, 8 Eylül 2023'te Ankara Esenboğa Havalimanı girişinde yakalanan organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturması üzerinden planlanan olası bir darbe girişimi iddiasıyla sarsıldı. Soruşturmanın 2 numaralı sanığı Serdar Sertçelik'in ayağında elektronik kelepçeli halde yurt dışına kaçmasının arkasında kim olduğu ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 17.05.2024 07:08 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 08:34
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