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Kayıp olarak aranıyordu uçurum kenarında yaralı bulundu

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.05.2024 21:19
Siirt'te dün geceden beri kayıp olarak aranan Hayrettin Y.’nin kaza yaptığı, aracının uçuruma yuvarlandığı ortaya çıktı. Yaralanan Hayrettin Y. jandarma ekiplerince 100 metre taşınarak ambulansa ulaştırılıp, hastaneye kaldırıldı.
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