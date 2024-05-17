Kayıp olarak aranıyordu uçurum kenarında yaralı bulundu

Siirt'te dün geceden beri kayıp olarak aranan Hayrettin Y.’nin kaza yaptığı, aracının uçuruma yuvarlandığı ortaya çıktı. Yaralanan Hayrettin Y. jandarma ekiplerince 100 metre taşınarak ambulansa ulaştırılıp, hastaneye kaldırıldı.

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