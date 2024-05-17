17 Mayıs 2024, Cuma
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi nefesler tutuldu! Gözler golcü ve kalecilerde! Şaşırtan istatistik...
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı büyük bir çekişmeye neden olurken Galatasaray evinde konuk edeceği Fenerbahçe'den bir puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. RAMS Park'ta bugüne kadar iki takım arasındaki oynanan 14 maçın 5'ini Galatasaray, 4'ünü Fenerbahçe kazandı. Sarı lacivertliler bu sezon derbi kaybetmezken, derbi gol krallığı konusunda Icardi ve Dzeko'nun kapışmasına da ev sahipliği yapacak. İşte Türkiye'nin nefesini tutarak izleyeceği derbiye ilişkin detaylar...
Giriş Tarihi: 17.05.2024 11:37 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 11:48
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