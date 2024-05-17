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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi nefesler tutuldu! Gözler golcü ve kalecilerde! Şaşırtan istatistik...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı büyük bir çekişmeye neden olurken Galatasaray evinde konuk edeceği Fenerbahçe'den bir puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. RAMS Park'ta bugüne kadar iki takım arasındaki oynanan 14 maçın 5'ini Galatasaray, 4'ünü Fenerbahçe kazandı. Sarı lacivertliler bu sezon derbi kaybetmezken, derbi gol krallığı konusunda Icardi ve Dzeko'nun kapışmasına da ev sahipliği yapacak. İşte Türkiye'nin nefesini tutarak izleyeceği derbiye ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 17.05.2024 11:37 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 11:48
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi nefesler tutuldu! Gözler golcü ve kalecilerde! Şaşırtan istatistik...

Süper Lig'de şampiyonluk düğünü bu hafta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle birlkte çözülebilir. Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 19 Mayıs Pazar günü oynanacak derbi öncesi nefesler tutulurken dev maçın detaylarını sizler için derledik...

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi nefesler tutuldu! Gözler golcü ve kalecilerde! Şaşırtan istatistik...

FENERBAHÇE BİR İLK PEŞİNDE

Süper Lig'de Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, sahadan galibiyetle ayrılması halinde 15 yıl sonra bir sezonda derbilerde en fazla puan topladığı sezonu tekrarlayacak. Geçtiğimiz sezon derbilerde galibiyet sevinci yaşayamayan Fenerbahçe bu sezon ise ezeli rakiplerine kaybetmedi. Bu sezon ilk derbisine 15. haftada Dolmabahçe'de çıkan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Kanarya, ligin 18. haftasında ise Galatasaray'ı konuk ederken müsabaka 0-0 sona erdi. Fenerbahçe ile Beşiktaş, ligin 34. haftasında bu kez Kadıköy'de kozlarını paylaştı ve sarı-lacivertliler 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi nefesler tutuldu! Gözler golcü ve kalecilerde! Şaşırtan istatistik...

İLK GOLÜN ÖNEMİ BÜYÜK

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllarda yapılan derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor.

Rekabette 29 yılı kapsayan son 61 lig maçında, ilk golü atan takım sadece 5 kez mağlup oldu.

Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 14 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 24 karşılaşmayı kazandı.

İki takım arasında yapılan son 61 lig maçının 8'i gollü beraberlikle sona erdi. Bu müsabakaların 6'sında ilk golü Fenerbahçe atarken, Galatasaray beraberliği yakalayan taraf oldu.

Bu dönemdeki 4 karşılaşmada Galatasaray, ilk golü atmasına rağmen Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı.

İki takım arasında 2019-2020 sezonunda Kadıköy'de yapılan karşılaşmada ise Fenerbahçe 1-0 öne geçmesine karşın sarı-kırmızılılar maçı 3-1 kazandı. Fenerbahçe, söz konusu dönemde öne geçmesine rağmen ilk kez derbi mağlubiyeti yaşadı.

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde yapılan son 61 lig mücadelesinin 10'u ise golsüz eşitlikle sona erdi.

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi nefesler tutuldu! Gözler golcü ve kalecilerde! Şaşırtan istatistik...

FENERBAHÇE ÖNE GEÇERSE YENİLMİYOR

Fenerbahçe, bu sezon Trendyol Süper Lig'de öne geçtiği müsabakalarda mağlubiyet yaşamadı. Ligde şu ana dek 36 müsabakaya çıkan ve bunların 29'undan galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, ilk golü bulduğu tüm müsabakalarda sahadan puan almayı başardı. Fenerbahçe, Yılport Samsunspor ve EMS Yapı Sivasspor karşısında öne geçmesine rağmen 2 puan bırakırken, diğer öne geçtiği tüm müsabakalardan galibiyetle ayrıldı.

GALATASARAY'DAN DA BENZER PERFORMANS

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de bu sezon ilk golü bulduğu maçların sadece 1'inde puan yitirdi. Sarı-kırmızılı takım ligde bu sezon 36 müsabakaya çıkarken, bunların sadece 4'ünde puan kaybı yaşadı.

Söz konusu 4 maçın 3'ünden beraberlikle ayrılan Galatasaray, Atakaş Hatayspor'a ise mağlup oldu. Okan Buruk'un öğrencileri, puan kaybı yaşadığı maçlar içinde sadece Sivasspor karşısında ilk golü bulan taraf olurken, 2 puan kaybetti.

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi nefesler tutuldu! Gözler golcü ve kalecilerde! Şaşırtan istatistik...

EN ÇOK ATANLA EN AZ YİYENİN KAPIŞMASI

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında derbi maçta rakip olacak Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ligdeki gol istatistikleri dikkati çekiyor.

Ligde geride kalan 36 maçta kaydettiği 92 golle en golcü takım ünvanına sahip olan Fenerbahçe, kalesinde 31 gol gördü. Galatasaray'ın dikkati çeken istatistiklerinden birisi yediği gol sayısı. 36 maçta rakip forvetlere 24 kez gol izni veren sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda.