Türkiye’nin Dünyadaki kartları! AB düşünce kuruluşu: Türkiye 4 kritik bölgede önemli güce sahip

Raporda, "Türkiye'nin dünyanın çeşitli bölgelerindeki ayak izi genişledi. Bu, sadece ekonomik açıdan değil, aynı zamanda ülkenin eğitim girişimlerinde ve Türk televizyon dizilerinin Afrika, Orta Doğu, Güney Kafkasya ve Batı Balkanlar'da izleyiciler tarafından beğenilmesinde de görüldüğü gibi yumuşak gücünü başarılı bir şekilde yansıtmasında da açıkça görülmektedir." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin Batı Balkanlar, Güney Kafkasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ile Afrika'daki etkinliğini 4 bölümde inceleyen raporda, Türkiye'nin, sadece ekonomi alanında değil, eğitim kurumları ve dizi sektöründe de söz konusu coğrafyalarda adından söz ettirmesiyle "yumuşak gücü başarılı bir şekilde yansıtırken", savunma sanayisindeki atılımlarıyla "yelpazenin sert güç ucunda da önemini artırdığı" vurgulandı.

Raporda, son 20 yılda Türkiye'nin özellikle söz konusu bölgelere hızla açıldığı ve burada yakın ilişkiler kurduğu belirtildi. Öte yandan, "Kültürel ihracat ve teknolojik ilerlemelerin bu birleşimi, diplomatik hüner, ekonomik genişleme ve güçlü askeri yeteneklerden oluşan açık hedefleri olan bir ülkenin resmini çiziyor." ifadesine yer verildi.

"Türkiye'nin çok yönlü ve uyarlanabilir yaklaşımı, başarısının anahtarıdır. Ankara, diplomatik araçlar ve hedefe yönelik iletişimden oluşan çok çeşitli bir 'araç kutusu' kullanarak bu dört bölgede önemli bir oyuncu olarak ortaya çıktı." değerlendirmesinin yapıldığı raporda, ülkenin, bu stratejiyle "güçlü ve güvenilir bir ortak imajını güçlendirdiği" bildirildi.