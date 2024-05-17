Türkiye'nin Dünyadaki kartları! AB düşünce kuruluşu: Türkiye 4 kritik bölgede önemli güce sahip
AB düşünce kuruluşu, Türkiye'nin, dört kritik bölgede son 20 yılda ekonomi, ticaret, eğitim, kültür ve diplomasi alanlarında güçlü bir aktör olduğunu vurguladığı bir rapor yayınladı. Raporda AB ve üye ülkelerin politikalarında bu durumu dikkate almaları tavsiyesinde bulundu. EUISS’in raporunda son 20 yılda Türkiye’nin Batı Balkanlar, Güney Kafkasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ile Afrika’ya hızla açıldığı ve burada yakın ilişkiler kurduğu belirtildi. A Haber spikeri Merve Türkay raporun detaylarını canlı yayında anlattı.
Paris merkezli AB Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü (EUISS), Türkiye'nin küresel ölçekte yükselen konumuna dikkati çeken "Türkiye'nin Dünyadaki Kartları" başlıklı bir rapor yayımladı.
Raporda, "Türkiye'nin dünyanın çeşitli bölgelerindeki ayak izi genişledi. Bu, sadece ekonomik açıdan değil, aynı zamanda ülkenin eğitim girişimlerinde ve Türk televizyon dizilerinin Afrika, Orta Doğu, Güney Kafkasya ve Batı Balkanlar'da izleyiciler tarafından beğenilmesinde de görüldüğü gibi yumuşak gücünü başarılı bir şekilde yansıtmasında da açıkça görülmektedir." ifadesi kullanıldı.
Türkiye'nin Batı Balkanlar, Güney Kafkasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ile Afrika'daki etkinliğini 4 bölümde inceleyen raporda, Türkiye'nin, sadece ekonomi alanında değil, eğitim kurumları ve dizi sektöründe de söz konusu coğrafyalarda adından söz ettirmesiyle "yumuşak gücü başarılı bir şekilde yansıtırken", savunma sanayisindeki atılımlarıyla "yelpazenin sert güç ucunda da önemini artırdığı" vurgulandı.
Raporda, son 20 yılda Türkiye'nin özellikle söz konusu bölgelere hızla açıldığı ve burada yakın ilişkiler kurduğu belirtildi. Öte yandan, "Kültürel ihracat ve teknolojik ilerlemelerin bu birleşimi, diplomatik hüner, ekonomik genişleme ve güçlü askeri yeteneklerden oluşan açık hedefleri olan bir ülkenin resmini çiziyor." ifadesine yer verildi.
"Türkiye'nin çok yönlü ve uyarlanabilir yaklaşımı, başarısının anahtarıdır. Ankara, diplomatik araçlar ve hedefe yönelik iletişimden oluşan çok çeşitli bir 'araç kutusu' kullanarak bu dört bölgede önemli bir oyuncu olarak ortaya çıktı." değerlendirmesinin yapıldığı raporda, ülkenin, bu stratejiyle "güçlü ve güvenilir bir ortak imajını güçlendirdiği" bildirildi.
BATI BALKANLAR
Coğrafi konumu, nüfus büyüklüğü, NATO açısından stratejik ve askeri öneminin Türkiye'yi Batı Balkanlar'da AB için önemli bir ortak yaptığına işaret edilen raporda, "Türkiye, özellikle bölge ülkelerinin Avrupa-Atlantik hedeflerine verdiği destek nedeniyle, AB'nin Batı Balkanlar'a yönelik stratejik çıkarları açısından hayati öneme sahip olmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.
Raporda, Türkiye'nin Batı Balkanlar'da dengeleyici bir güç olarak hareket ettiğine, NATO, AB ve BM barışı koruma misyonlarına katılımını artırdığına ve bölge ülkeleriyle askeri işbirliğini geliştirmeye devam ettiğine değinilerek, "Türkiye'nin son teknoloji ürünü dron ihracatçısı konumu, yalnızca Balkanlar'da değil, AB ve ABD nezdindeki diplomatik duruşunu da güçlendiriyor." değerlendirmesi yapıldı.
"Türkiye, dünya genelinde eğitim ve kültür kurumları, araştırma enstitüleri ve dil merkezlerinden oluşan geniş bir ağ kurmuştur." ifadesi kullanılan raporda, bunların arasında en öne çıkanları TİKA, Yunus Emre Enstitüsü ve Maarif Vakfının Batı Balkanlar'da son derece faal olduğu vurgulandı.
"Türkiye, AB'nin bölgedeki stratejik çıkarlarını sürdürmesinde kilit bir rol oynuyor. Bu, Ankara'nın Avrupa-Atlantik entegrasyonuna ve bölgesel işbirliğine verdiği sarsılmaz destekten kaynaklanıyor." tespitine yer verilen raporda, Türkiye'nin her bir Batı Balkan ülkesinin kendine özgü koşullarına yönelik diplomasi faaliyetleriyle önemli bir bölgesel güç olmaya devam ettiğinin altı çizildi.
Türk dizilerinin Balkanlar'da artan popülaritesine de değinilen raporda, "Türkiye, İngilizce konuşulmayan ülkelere dizi ihracatında dünya lideri olup, dünya çapında ABD ve İngiltere'den sonra üçüncü sırada yer alıyor ve 152 ülkede 750 milyon izleyiciye ulaşıyor." bilgisine yer verildi.
Raporda, "Orta Koridor, Çin'den Avrupa'ya uzanan kara yolunu 3 bin kilometre kısaltma ve yol boyunca diğer ülkelere olan ticaret yollarını çeşitlendirme vaadini taşıyor." ifadesi kullanıldı.
Batum Havalimanı'nın Türk şirketleri tarafından geliştirilip işletildiği, Tiflis Havalimanı'nın Türkiye tarafından inşa edilip işletildiği ve Füzuli Havalimanı'nın da Türk şirketleri tarafından geliştirildiğine işaret edilen raporda, Türkiye'nin bölgede kilit öneme sahip alt yapılara odaklandığı vurgulandı.
THY VURGUSU
Ulusal hava yollarının yumuşak güç ve kamu diplomasisi araçları olarak hizmet edebileceği belirtilen raporda, hava yollarının bir ülkenin imajını destekleyebileceği ve ülkeyle olumlu uluslararası ilişkileri teşvik edebileceği vurgulandı.
Raporda, "İstanbul, Balkanlar da dahil olmak üzere Doğu ve Batı'daki pazarlardan yararlanmak için coğrafi olarak iyi bir konuma sahip. Türk Hava Yolları (THY) tüm Batı Balkan başkentlerine yaygın direkt uçuş ağıyla öncülük ediyor." değerlendirmesi yapıldı.
Raporda, "Ankara'nın bölgesel hedefleri ve stratejik vizyonu en açık şekilde Orta Koridor projesinde ifade edilmektedir." değerlendirmesi yapıldı. Öte yandan "Ankara'nın genel stratejisi, siyasi nüfuzunu güçlendirmeyi ve Türkiye'nin ekonomik çıkarlarını ilerletmeyi amaçlıyor." ifadesi kullanıldı.
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