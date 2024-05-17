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Liverpool'da teknik direktörlük görevine Arne Slot getiriliyor

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 17.05.2024
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Liverpool’da teknik direktörlük görevine Arne Slot getiriliyor

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un gelecek sezon için 45 yaşındaki Hollandalı teknik direktör Arne Slot ile anlaştığı bildirildi.

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