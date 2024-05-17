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Başkan Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2024
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Başkan Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi’nde kıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Cuma namazını burada kılan Erdoğan, "Sürdürülebilir Tarım ve Tarımda Markalaşma" temasıyla düzenlenen Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması programına katılmak için Haliç Kongre Merkezi'ne hareket etti.

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